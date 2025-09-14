https://1prime.ru/20250914/akkuyu-862272541.html

Первый энергоблок на АЭС "Аккую" запустят в ближайшее время

Первый энергоблок на АЭС "Аккую" запустят в ближайшее время - 14.09.2025, ПРАЙМ

Первый энергоблок на АЭС "Аккую" запустят в ближайшее время

Запуск первого энергоблока на АЭС "Аккую" состоится в ближайшее время, ведутся пусконаладочные работы, сообщил генеральный директор "Аккую Нуклеар" Сергей... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T19:23+0300

2025-09-14T19:23+0300

2025-09-14T19:23+0300

турция

рф

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

росатом

siemens

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859997184_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8b6ff1c1114c81e4945f892d68126c15.jpg

АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Запуск первого энергоблока на АЭС "Аккую" состоится в ближайшее время, ведутся пусконаладочные работы, сообщил генеральный директор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких. Первый реактор строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции приближается к моменту физического пуска, несмотря на санкции, заявил ранее в воскресенье завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. "Сейчас мы ведем пусконаладочные работы. На этом этапе все оборудование систем проходит испытания, проверяется их функционирование и осуществляется подготовка к безопасному этапу эксплуатации. После завершения пусконаладочных работ на первом энергоблоке мы перейдем к этапу запуска", - приводит слова Буцких турецкое госагентство Anadolu. Буцких отметил, что часть многочисленных систем на АЭС "Аккую" будет функционировать в режиме обычной эксплуатации, а часть — как системы безопасности. Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://1prime.ru/20250914/turtsiya-862262408.html

турция

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, рф, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", росатом, siemens, в мире