14.09.2025
https://1prime.ru/20250914/akkuyu-862272541.html
Первый энергоблок на АЭС "Аккую" запустят в ближайшее время
Первый энергоблок на АЭС "Аккую" запустят в ближайшее время - 14.09.2025, ПРАЙМ
Первый энергоблок на АЭС "Аккую" запустят в ближайшее время
Запуск первого энергоблока на АЭС "Аккую" состоится в ближайшее время, ведутся пусконаладочные работы, сообщил генеральный директор "Аккую Нуклеар" Сергей... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T19:23+0300
2025-09-14T19:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859997184_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8b6ff1c1114c81e4945f892d68126c15.jpg
АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Запуск первого энергоблока на АЭС "Аккую" состоится в ближайшее время, ведутся пусконаладочные работы, сообщил генеральный директор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких. Первый реактор строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции приближается к моменту физического пуска, несмотря на санкции, заявил ранее в воскресенье завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. "Сейчас мы ведем пусконаладочные работы. На этом этапе все оборудование систем проходит испытания, проверяется их функционирование и осуществляется подготовка к безопасному этапу эксплуатации. После завершения пусконаладочных работ на первом энергоблоке мы перейдем к этапу запуска", - приводит слова Буцких турецкое госагентство Anadolu. Буцких отметил, что часть многочисленных систем на АЭС "Аккую" будет функционировать в режиме обычной эксплуатации, а часть — как системы безопасности. Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
19:23 14.09.2025
 
Первый энергоблок на АЭС "Аккую" запустят в ближайшее время

Гендиректор "Аккую Нуклеар": запуск 1-го блока на АЭС "Аккую" будет в ближайшее время

© РИА Новости . Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Палажченко
АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Запуск первого энергоблока на АЭС "Аккую" состоится в ближайшее время, ведутся пусконаладочные работы, сообщил генеральный директор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.
Первый реактор строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции приближается к моменту физического пуска, несмотря на санкции, заявил ранее в воскресенье завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.
"Сейчас мы ведем пусконаладочные работы. На этом этапе все оборудование систем проходит испытания, проверяется их функционирование и осуществляется подготовка к безопасному этапу эксплуатации. После завершения пусконаладочных работ на первом энергоблоке мы перейдем к этапу запуска", - приводит слова Буцких турецкое госагентство Anadolu.
Буцких отметил, что часть многочисленных систем на АЭС "Аккую" будет функционировать в режиме обычной эксплуатации, а часть — как системы безопасности.
Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
