Президент Алжира утвердил новый состав правительства - 14.09.2025
Президент Алжира утвердил новый состав правительства
Президент Алжира утвердил новый состав правительства - 14.09.2025, ПРАЙМ
Президент Алжира утвердил новый состав правительства
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил новый состав правительства под руководством премьер-министра Сифи Гариба, сообщила в воскресенье президентская... | 14.09.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
общество
алжир
в мире
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил новый состав правительства под руководством премьер-министра Сифи Гариба, сообщила в воскресенье президентская канцелярия. "Президент республики Абдельмаджид Теббун принял решение провести изменения в правительстве", - говорится в сообщении. По меньшей мере 10 новых министров вошли в кабмин. Ранее Теббун утвердил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Сифи Гариба на пост главы правительства и поручил сформировать кабмин. В конце августа алжирский лидер отправил в отставку Назира Ларбави, занимавшего пост премьер-министра. В сентябре 2024 года Ларбави подавал Теббуну прошение об отставке правительства, однако президент тогда поручил кабмину продолжать работу.
алжир
мировая экономика, общество , алжир, в мире
Мировая экономика, Общество , АЛЖИР, В мире
22:29 14.09.2025
 
Президент Алжира утвердил новый состав правительства

Президент Алжира Теббун утвердил состав правительства под руководством премьера Гариба

© РИА Новости . Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил новый состав правительства под руководством премьер-министра Сифи Гариба, сообщила в воскресенье президентская канцелярия.
"Президент республики Абдельмаджид Теббун принял решение провести изменения в правительстве", - говорится в сообщении.
По меньшей мере 10 новых министров вошли в кабмин.
Ранее Теббун утвердил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Сифи Гариба на пост главы правительства и поручил сформировать кабмин.
В конце августа алжирский лидер отправил в отставку Назира Ларбави, занимавшего пост премьер-министра. В сентябре 2024 года Ларбави подавал Теббуну прошение об отставке правительства, однако президент тогда поручил кабмину продолжать работу.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
На Западе узнали, какая страна лучше всех защищена от Израиля
12 сентября, 10:43
 
