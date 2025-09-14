https://1prime.ru/20250914/alzhir-862278165.html
Президент Алжира утвердил новый состав правительства
Президент Алжира утвердил новый состав правительства
2025-09-14T22:29+0300
мировая экономика
общество
алжир
в мире
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил новый состав правительства под руководством премьер-министра Сифи Гариба, сообщила в воскресенье президентская канцелярия. "Президент республики Абдельмаджид Теббун принял решение провести изменения в правительстве", - говорится в сообщении. По меньшей мере 10 новых министров вошли в кабмин. Ранее Теббун утвердил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Сифи Гариба на пост главы правительства и поручил сформировать кабмин. В конце августа алжирский лидер отправил в отставку Назира Ларбави, занимавшего пост премьер-министра. В сентябре 2024 года Ларбави подавал Теббуну прошение об отставке правительства, однако президент тогда поручил кабмину продолжать работу.
алжир
