Президент Алжира утвердил новый состав правительства

Президент Алжира утвердил новый состав правительства - 14.09.2025, ПРАЙМ

Президент Алжира утвердил новый состав правительства

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил новый состав правительства под руководством премьер-министра Сифи Гариба, сообщила в воскресенье президентская... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T22:29+0300

2025-09-14T22:29+0300

2025-09-14T22:29+0300

мировая экономика

общество

алжир

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862277897_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_1d9c6a3b9c5f43d5a87d5c4dcd2b31a0.jpg

КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил новый состав правительства под руководством премьер-министра Сифи Гариба, сообщила в воскресенье президентская канцелярия. "Президент республики Абдельмаджид Теббун принял решение провести изменения в правительстве", - говорится в сообщении. По меньшей мере 10 новых министров вошли в кабмин. Ранее Теббун утвердил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Сифи Гариба на пост главы правительства и поручил сформировать кабмин. В конце августа алжирский лидер отправил в отставку Назира Ларбави, занимавшего пост премьер-министра. В сентябре 2024 года Ларбави подавал Теббуну прошение об отставке правительства, однако президент тогда поручил кабмину продолжать работу.

алжир

2025

мировая экономика, общество , алжир, в мире