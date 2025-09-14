Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ленобласти после схода вагонов на линии выпустили дополнительные автобусы - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250914/avtobusy-862259968.html
В Ленобласти после схода вагонов на линии выпустили дополнительные автобусы
В Ленобласти после схода вагонов на линии выпустили дополнительные автобусы - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Ленобласти после схода вагонов на линии выпустили дополнительные автобусы
Двадцать автобусов большого класса дополнительно выпущены на направлении Луга-Гатчина-Петербург, сообщил председатель комитета по транспорту Ленинградской... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T11:31+0300
2025-09-14T11:31+0300
происшествия
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/76348/54/763485442_0:213:4081:2508_1920x0_80_0_0_9d2d57c0fd0b51baae5755eab00fc153.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Двадцать автобусов большого класса дополнительно выпущены на направлении Луга-Гатчина-Петербург, сообщил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк. "Двадцать единиц автобусов большого класса, каждый пассажировместимостью более 50 человек дополнительно выпущены на линии там, где движение поездов временно блокировано. Эти автобусы бесплатно довезут пассажиров от железнодорожных станций по маршруту их предполагаемого следования", - сказал он. В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
https://1prime.ru/20250912/reys-862169160.html
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76348/54/763485442_226:0:3853:2720_1920x0_80_0_0_3787b2a0812b16ef764cf3f18e367765.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
11:31 14.09.2025
 
В Ленобласти после схода вагонов на линии выпустили дополнительные автобусы

В Ленобласти после схода грузовых вагонов выпустили на линии 20 автобусов

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Автобусы
 Автобусы - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
" Автобусы. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Двадцать автобусов большого класса дополнительно выпущены на направлении Луга-Гатчина-Петербург, сообщил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.
"Двадцать единиц автобусов большого класса, каждый пассажировместимостью более 50 человек дополнительно выпущены на линии там, где движение поездов временно блокировано. Эти автобусы бесплатно довезут пассажиров от железнодорожных станций по маршруту их предполагаемого следования", - сказал он.
В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
Самолет на взлетно-посадочной полосе - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей
12 сентября, 09:05
 
ПроисшествияЛенинградская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала