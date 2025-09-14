https://1prime.ru/20250914/avtobusy-862259968.html
В Ленобласти после схода вагонов на линии выпустили дополнительные автобусы
В Ленобласти после схода вагонов на линии выпустили дополнительные автобусы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Двадцать автобусов большого класса дополнительно выпущены на направлении Луга-Гатчина-Петербург, сообщил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк. "Двадцать единиц автобусов большого класса, каждый пассажировместимостью более 50 человек дополнительно выпущены на линии там, где движение поездов временно блокировано. Эти автобусы бесплатно довезут пассажиров от железнодорожных станций по маршруту их предполагаемого следования", - сказал он. В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Двадцать автобусов большого класса дополнительно выпущены на направлении Луга-Гатчина-Петербург, сообщил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.
"Двадцать единиц автобусов большого класса, каждый пассажировместимостью более 50 человек дополнительно выпущены на линии там, где движение поездов временно блокировано. Эти автобусы бесплатно довезут пассажиров от железнодорожных станций по маршруту их предполагаемого следования", - сказал он.
В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
