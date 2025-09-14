https://1prime.ru/20250914/biometriya-862256603.html
Эксперт рассказал, сколько времени занимает регистрация биометрии в банке
2025-09-14T09:00+0300
2025-09-14T09:00+0300
2025-09-14T09:00+0300
биометрия
общество
цбт
https://cdnn.1prime.ru/img/83055/99/830559918_0:26:3156:1801_1920x0_80_0_0_cac4dd04f7633524e2fbb93d15c1ac69.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Время регистрации биометрии через банк составляет в среднем 7 минут - за это время сотрудник банка проверяет паспорт, находит данные в ЕСИА, фотографирует и записывает три образца голоса, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Если говорить о регистрации в банке, то в среднем - около 7 минут. За это время проводится проверка паспорта, предоставление согласий, поиск в ЕСИА, фотографирование и запись трех образцов голоса", - сказал Поволоцкий. Он напомнил, что для пользователей доступна регистрация своих данных в приложении - в нем процесс происходит быстрее. Нужно зарегистрироваться в мобильном приложении "Госуслуги. Биометрия" - то есть авторизоваться через "Госуслуги" и сделать селфи. В этом же приложении, добавил Поволоцкий, можно сдать стандартную биометрию, которая дает доступ к более широкому спектру услуг, например, к подтверждению возраста или заселению в гостиницу без паспорта. "Нужно авторизоваться через "Госуслуги", сделать фото и записать голос, а также с помощью телефона отсканировать загранпаспорт нового образца", - рассказал глава ЦБТ.
https://1prime.ru/20250904/bometriya-861800291.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83055/99/830559918_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_979f7ba54fdd19a7d60d299c8b39f0b8.jpg
"Если говорить о регистрации в банке, то в среднем - около 7 минут. За это время проводится проверка паспорта, предоставление согласий, поиск в ЕСИА, фотографирование и запись трех образцов голоса", - сказал Поволоцкий.
Он напомнил, что для пользователей доступна регистрация своих данных в приложении - в нем процесс происходит быстрее. Нужно зарегистрироваться в мобильном приложении "Госуслуги. Биометрия" - то есть авторизоваться через "Госуслуги" и сделать селфи.
В этом же приложении, добавил Поволоцкий, можно сдать стандартную биометрию, которая дает доступ к более широкому спектру услуг, например, к подтверждению возраста или заселению в гостиницу без паспорта.
"Нужно авторизоваться через "Госуслуги", сделать фото и записать голос, а также с помощью телефона отсканировать загранпаспорт нового образца", - рассказал глава ЦБТ.
