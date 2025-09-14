https://1prime.ru/20250914/chay-862254925.html

Шри-Ланка заинтересована в увеличении объема поставок чая в Россию

экономика

бизнес

россия

шри-ланка

МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Шри-Ланка была бы заинтересована в увеличении объема поставок своего чая различных видов на российский рынок, рассказала РИА Новости посол страны в Москве Шобини Каушала Гунасекера. "Да, конечно, мы хотели бы … Это в любом случае ключевой рынок для чая", - сказала собеседница агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025", отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Шри-Ланка в наращивании чайного экспорта в РФ. Она отметила, что производители Шри-Ланки выпускают чай с различными добавками и могли бы представить его российским потребителям.

