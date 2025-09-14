Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.09.2025
Шри-Ланка заинтересована в увеличении объема поставок чая в Россию
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Шри-Ланка была бы заинтересована в увеличении объема поставок своего чая различных видов на российский рынок, рассказала РИА Новости посол страны в Москве Шобини Каушала Гунасекера. "Да, конечно, мы хотели бы … Это в любом случае ключевой рынок для чая", - сказала собеседница агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025", отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Шри-Ланка в наращивании чайного экспорта в РФ. Она отметила, что производители Шри-Ланки выпускают чай с различными добавками и могли бы представить его российским потребителям.
бизнес, россия, шри-ланка
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ШРИ-ЛАНКА
08:15 14.09.2025
 
Шри-Ланка заинтересована в увеличении объема поставок чая в Россию

Посол Гунасекера: Шри-Ланка хотела бы поставлять больше чая на российский рынок

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСбор чая в Сочи
Сбор чая в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Сбор чая в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Шри-Ланка была бы заинтересована в увеличении объема поставок своего чая различных видов на российский рынок, рассказала РИА Новости посол страны в Москве Шобини Каушала Гунасекера.
"Да, конечно, мы хотели бы … Это в любом случае ключевой рынок для чая", - сказала собеседница агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025", отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Шри-Ланка в наращивании чайного экспорта в РФ.
Она отметила, что производители Шри-Ланки выпускают чай с различными добавками и могли бы представить его российским потребителям.
Чай - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В Минпромторге прокомментировали введение маркировки на чай и кофе
12 сентября, 10:38
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯШРИ-ЛАНКА
 
 
