Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Расшифровка результатов ДЭГ завершилась в ЦИК России - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/deg-862276992.html
Расшифровка результатов ДЭГ завершилась в ЦИК России
Расшифровка результатов ДЭГ завершилась в ЦИК России - 14.09.2025, ПРАЙМ
Расшифровка результатов ДЭГ завершилась в ЦИК России
Процедура сборки ключей расшифрования результатов дистанционного электронного голосования и электронного голосования на экстерриториальных участках в Москве... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T22:02+0300
2025-09-14T22:02+0300
россия
общество
рф
москва
элла памфилова
цик
единый день голосования в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851446349_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9cdf393e30a862c15c748103a75ac47.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Процедура сборки ключей расшифрования результатов дистанционного электронного голосования и электронного голосования на экстерриториальных участках в Москве прошла в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах в ЕДГ-2025 применялось в 24 субъектах России. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. В процедуре сборки ключей для расшифровки результатов ДЭГ участвовали участие глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов, член ЦИК России Павел Андреев, председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова, а также представители политических партий. В Единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков.
https://1prime.ru/20250914/pamfilova-862275605.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851446349_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3dbbf7e6c550f4a72c7c62fb3b04cdbe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, москва, элла памфилова, цик, единый день голосования в россии
РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Элла Памфилова, ЦИК, Единый день голосования в России
22:02 14.09.2025
 
Расшифровка результатов ДЭГ завершилась в ЦИК России

В Москве прошла сборка ключей расшифровки результатов электронного голосования

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Процедура сборки ключей расшифрования результатов дистанционного электронного голосования и электронного голосования на экстерриториальных участках в Москве прошла в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент РИА Новости.
Дистанционное электронное голосование на выборах в ЕДГ-2025 применялось в 24 субъектах России. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей.
В процедуре сборки ключей для расшифровки результатов ДЭГ участвовали участие глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов, член ЦИК России Павел Андреев, председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова, а также представители политических партий.
В Единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов
20:46
 
РОССИЯОбществоРФМОСКВАЭлла ПамфиловаЦИКЕдиный день голосования в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала