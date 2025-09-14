https://1prime.ru/20250914/deg-862276992.html

Расшифровка результатов ДЭГ завершилась в ЦИК России

Расшифровка результатов ДЭГ завершилась в ЦИК России

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Процедура сборки ключей расшифрования результатов дистанционного электронного голосования и электронного голосования на экстерриториальных участках в Москве прошла в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах в ЕДГ-2025 применялось в 24 субъектах России. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. В процедуре сборки ключей для расшифровки результатов ДЭГ участвовали участие глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов, член ЦИК России Павел Андреев, председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова, а также представители политических партий. В Единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков.

