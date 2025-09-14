Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская делегация прибыла в Египет - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/delegatsiya-862272878.html
Российская делегация прибыла в Египет
Российская делегация прибыла в Египет - 14.09.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла в Египет
Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет, передает корреспондент РИА Новости. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T19:35+0300
2025-09-14T19:35+0300
россия
египет
суэцкий канал
москва
алексей оверчук
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
мид
политика
внешняя политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175031_0:356:2375:1692_1920x0_80_0_0_08ad88661369e8756ad09491644d352f.jpg
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет, передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту делегацию встречал советник вице-премьера по вопросам международного сотрудничества посол Ихаб Наср, бывший посол Египта в Москве. "Этот визит происходит в развитие договорённостей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, состоявшейся во время его визита в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ", - заявил Оверчук журналистам. Он отметил, что главами двух государств был обозначен ряд тем, по которым нужно усилить взаимодействие. "В частности, в разработке находится идея создания в Египте Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала", - отметил российский вице-премьер. В этой связи в понедельник состоится визит российской делегации в Экономическую зону Суэцкого канала, где пройдет презентация возможностей будущей Российской промышленной зоны (РПЗ) для представителей российских компаний. Кроме того, пройдет встреча с главой Экономической зоны Валидом Гамаледдином. Во вторник состоятся переговоры Оверчука с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и главой МИД Бадром Абдельати. Затем в Федерации египетской промышленности состоится российско-египетской конференция по сотрудничеству, сообщили РИА Новости организаторы визита. На полях конференции также состоятся переговоры Оверчука с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем аль-Вазиром и министром инвестиций и внешней торговли Хасаном аль-Хатыбом. Земельный участок Российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Площадка обладает оптимальным логистическим расположением (до Каира – 120 километров, до Нового Каира – 60 километров, до Суэца – 30 километров). Для размещения производственных мощностей резидентам будет доступна вся необходимая инженерная инфраструктура. По данным аппарата правительства РФ, работа по созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Российские компании активно изучают возможности для реализации совместных проектов в таких секторах, как фармацевтика, нефтехимия, минеральные удобрения, автомобильная промышленность, пищевая переработка. Компании заинтересованы в получении льгот для резидентов Экономической зоне Суэцкого канала, а также использовании выгодного географического положения Египта для экспорта продукции в регионы Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Экономические преимущества для резидентов РПЗ предусматривают полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. При продаже продукции на внутренний рынок Египта таможенная пошлина взимается только с импортных компонентов. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость. Действует льгота на корпоративный налог на семь лет в размере 50% от стоимости капитальных инвестиций по проекту. Кроме того, применяется нулевой НДС на все закупки, необходимые для производства, операций и эксплуатации (включая сырье, комплектующие, запасные части и так далее), вне зависимости от того, осуществляется импорт с внутреннего или внешнего рынка. При продаже продукции, произведенной резидентами в РПЗ, на внутренний рынок Египта применяется ставка 14% НДС.
https://1prime.ru/20250904/ekspert-861741131.html
https://1prime.ru/20250903/egipet-861715735.html
египет
суэцкий канал
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175031_0:133:2375:1914_1920x0_80_0_0_8696664312854e5a0ae557db4589f829.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, египет, суэцкий канал, москва, алексей оверчук, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, мид, политика, внешняя политика
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, МОСКВА, Алексей Оверчук, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, МИД, политика, Внешняя политика
19:35 14.09.2025
 
Российская делегация прибыла в Египет

Вице-премьер Оверчук возглавил российскую делегацию в Египте

© Фото : Unsplash/Ahmed EzzatВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Ahmed Ezzat
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту делегацию встречал советник вице-премьера по вопросам международного сотрудничества посол Ихаб Наср, бывший посол Египта в Москве.
"Этот визит происходит в развитие договорённостей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, состоявшейся во время его визита в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ", - заявил Оверчук журналистам.
Он отметил, что главами двух государств был обозначен ряд тем, по которым нужно усилить взаимодействие.
"В частности, в разработке находится идея создания в Египте Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала", - отметил российский вице-премьер.
В этой связи в понедельник состоится визит российской делегации в Экономическую зону Суэцкого канала, где пройдет презентация возможностей будущей Российской промышленной зоны (РПЗ) для представителей российских компаний. Кроме того, пройдет встреча с главой Экономической зоны Валидом Гамаледдином.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Эксперт назвал российскую пшеницу основой стабильности Египта
4 сентября, 00:54
Во вторник состоятся переговоры Оверчука с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и главой МИД Бадром Абдельати.
Затем в Федерации египетской промышленности состоится российско-египетской конференция по сотрудничеству, сообщили РИА Новости организаторы визита. На полях конференции также состоятся переговоры Оверчука с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем аль-Вазиром и министром инвестиций и внешней торговли Хасаном аль-Хатыбом.
Земельный участок Российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Площадка обладает оптимальным логистическим расположением (до Каира – 120 километров, до Нового Каира – 60 километров, до Суэца – 30 километров). Для размещения производственных мощностей резидентам будет доступна вся необходимая инженерная инфраструктура.
По данным аппарата правительства РФ, работа по созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.
Российские компании активно изучают возможности для реализации совместных проектов в таких секторах, как фармацевтика, нефтехимия, минеральные удобрения, автомобильная промышленность, пищевая переработка. Компании заинтересованы в получении льгот для резидентов Экономической зоне Суэцкого канала, а также использовании выгодного географического положения Египта для экспорта продукции в регионы Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
Экономические преимущества для резидентов РПЗ предусматривают полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. При продаже продукции на внутренний рынок Египта таможенная пошлина взимается только с импортных компонентов. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость. Действует льгота на корпоративный налог на семь лет в размере 50% от стоимости капитальных инвестиций по проекту. Кроме того, применяется нулевой НДС на все закупки, необходимые для производства, операций и эксплуатации (включая сырье, комплектующие, запасные части и так далее), вне зависимости от того, осуществляется импорт с внутреннего или внешнего рынка. При продаже продукции, произведенной резидентами в РПЗ, на внутренний рынок Египта применяется ставка 14% НДС.
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Египет откроет мобильные клиники для обслуживания российских туристов
3 сентября, 15:31
 
РОССИЯЕГИПЕТСуэцкий каналМОСКВААлексей ОверчукВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиМИДполитикаВнешняя политика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала