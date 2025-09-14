Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Амурский губернатор оценил значение канатной дороги в Китай для бизнеса - 14.09.2025, ПРАЙМ
Амурский губернатор оценил значение канатной дороги в Китай для бизнеса
Амурский губернатор оценил значение канатной дороги в Китай для бизнеса - 14.09.2025, ПРАЙМ
Амурский губернатор оценил значение канатной дороги в Китай для бизнеса
Первая в мире канатная дорога через реку Амур из Приамурья в Китай даст импульс для развития бизнеса и станет украшением Благовещенска и Хэйхэ, рассказал... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T16:50+0300
2025-09-14T16:50+0300
бизнес
россия
благовещенск
амур
китай
василий орлов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862265881_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_6dc1dc51b0ceed9a983477b50b5e80d3.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен – ПРАЙМ. Первая в мире канатная дорога через реку Амур из Приамурья в Китай даст импульс для развития бизнеса и станет украшением Благовещенска и Хэйхэ, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Опоры канатной дороги с двух берегов реки Амур 10 сентября уже соединил первый канат. Согласно технологии, для каждой кабины в процессе монтажа необходимо поочередно сменить пять канатов разного диаметра и веса, от самого тонкого к самому толстому, пока не будут натянуты максимально толстые канаты весом 30 тонн каждый, выдерживающие кабину на 110 человек. Монтаж канатов планируется завершить в январе 2026 года. "Пропускная способность канатной дороги 2,5 миллиона человека в год. Я думаю, она будет востребована полностью. И это даст серьезный импульс для развития бизнеса – для сервиса, для ресторанов, гостиниц и многого другого. Причем и на российской, и на китайской стороне. Это не дорога в одну сторону. Не дорога в Россию. Российские туристы тоже интересуются поездками в Китай, поездками в Хэйхэ – там тоже очень много интересного. Поэтому этот проект он дает синергию и для Благовещенска, и для Хэйхэ. Уверен, что она будет запущена в следующем году станет украшением Благовещенска и Хэйхэ", - сообщил Орлов. Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире дорога такого рода между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 2,5 минуты. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Его готовность составляет 70%. Здесь разместят станцию, платформу и технологическое оборудование канатной дороги, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты. Строительство канатной дороги - совместный проект России и Китая с бюджетом 13,2 миллиарда рублей. Запустить "канатку" в эксплуатацию рассчитывают в мае 2026 года.
https://1prime.ru/20250905/orlov-861820410.html
благовещенск
амур
китай
бизнес, россия, благовещенск, амур, китай, василий орлов
Бизнес, РОССИЯ, Благовещенск, Амур, КИТАЙ, Василий Орлов
16:50 14.09.2025
 
Амурский губернатор оценил значение канатной дороги в Китай для бизнеса

Губернатор Орлов: канатная дорога из Приамурья в Китай даст импульс для развития бизнеса

© РИА Новости . Елена ТимошенкоСтроительство моста Благовещенск - Хэйхэ через реку Амур
Строительство моста Благовещенск - Хэйхэ через реку Амур - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Строительство моста Благовещенск - Хэйхэ через реку Амур. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Тимошенко
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен – ПРАЙМ. Первая в мире канатная дорога через реку Амур из Приамурья в Китай даст импульс для развития бизнеса и станет украшением Благовещенска и Хэйхэ, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Опоры канатной дороги с двух берегов реки Амур 10 сентября уже соединил первый канат. Согласно технологии, для каждой кабины в процессе монтажа необходимо поочередно сменить пять канатов разного диаметра и веса, от самого тонкого к самому толстому, пока не будут натянуты максимально толстые канаты весом 30 тонн каждый, выдерживающие кабину на 110 человек. Монтаж канатов планируется завершить в январе 2026 года.
"Пропускная способность канатной дороги 2,5 миллиона человека в год. Я думаю, она будет востребована полностью. И это даст серьезный импульс для развития бизнеса – для сервиса, для ресторанов, гостиниц и многого другого. Причем и на российской, и на китайской стороне. Это не дорога в одну сторону. Не дорога в Россию. Российские туристы тоже интересуются поездками в Китай, поездками в Хэйхэ – там тоже очень много интересного. Поэтому этот проект он дает синергию и для Благовещенска, и для Хэйхэ. Уверен, что она будет запущена в следующем году станет украшением Благовещенска и Хэйхэ", - сообщил Орлов.
Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире дорога такого рода между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 2,5 минуты. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек.
На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Его готовность составляет 70%. Здесь разместят станцию, платформу и технологическое оборудование канатной дороги, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты. Строительство канатной дороги - совместный проект России и Китая с бюджетом 13,2 миллиарда рублей. Запустить "канатку" в эксплуатацию рассчитывают в мае 2026 года.
Орлов назвал перспективные для инвестиций сферы в Приамурье
БизнесРОССИЯБлаговещенскАмурКИТАЙВасилий Орлов
 
 
