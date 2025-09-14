На участке Петербург — Луга восстановили движение поездов

https://1prime.ru/20250914/dvizhenie-862279726.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов восстановлено на участке Санкт-Петербург – Луга, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД). "Сегодня в 21.44 железнодорожники открыли движение по одному пути на участке Мшинская – Строганово. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются", - говорится в сообщении. На время устранения последствий происшествия для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области были выделены автобусы большого класса, которые курсировали до станции Сиверская. В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб. Позже ОЖД сообщила, что движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом. Затем сообщалось, что восстановлено движение поездов на станции Семрино.

