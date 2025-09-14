Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди на юге Синая - 14.09.2025, ПРАЙМ
Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди на юге Синая
Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди на юге Синая - 14.09.2025, ПРАЙМ
Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди на юге Синая
Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди в ходе раскопок на юге Синайского полуострова в Египте, сообщило министерство туризма и древностей страны.
2025-09-14T16:36+0300
2025-09-14T16:36+0300
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди в ходе раскопок на юге Синайского полуострова в Египте, сообщило министерство туризма и древностей страны. "Египетская археологическая миссия, работающая на объекте Вади-эн-Насб на юге Синая, обнаружила мастерскую по выплавке меди и ряд административных зданий и наблюдательных пунктов", - говорится в заявлении министерства. По словам министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи, находка археологов свидетельствует о стратегической значимости Синая во времена Древнего Египта как основного источника меди и бирюзы. Как заявил генсек высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, результаты раскопок показали, что горнодобывающая деятельность существовала в районе раскопок со времен Древнего царства и достигла расцвета в период Нового царства. Отмечается, что в ходе раскопок также были найдены медеплавильные печи, блоки из медного шлака, слитки, емкости для плавления металлов, амфоры, сосуды и древесный уголь.
16:36 14.09.2025
 
Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди на юге Синая

Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди на юге Синайского полуострова в Египте

© РИА Новости . Ксения Никольская
Археологи в Египте - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Археологи в Египте. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Никольская
Перейти в медиабанк
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди в ходе раскопок на юге Синайского полуострова в Египте, сообщило министерство туризма и древностей страны.
"Египетская археологическая миссия, работающая на объекте Вади-эн-Насб на юге Синая, обнаружила мастерскую по выплавке меди и ряд административных зданий и наблюдательных пунктов", - говорится в заявлении министерства.
По словам министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи, находка археологов свидетельствует о стратегической значимости Синая во времена Древнего Египта как основного источника меди и бирюзы.
Как заявил генсек высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, результаты раскопок показали, что горнодобывающая деятельность существовала в районе раскопок со времен Древнего царства и достигла расцвета в период Нового царства.
Отмечается, что в ходе раскопок также были найдены медеплавильные печи, блоки из медного шлака, слитки, емкости для плавления металлов, амфоры, сосуды и древесный уголь.
Египет вернул из Германии и Британии 13 древних артефактов
10 августа, 15:02
Египет вернул из Германии и Британии 13 древних артефактов
Заголовок открываемого материала