Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди на юге Синая

Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди в ходе раскопок на юге Синайского полуострова в Египте, сообщило министерство туризма и древностей страны. | 14.09.2025

КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди в ходе раскопок на юге Синайского полуострова в Египте, сообщило министерство туризма и древностей страны. "Египетская археологическая миссия, работающая на объекте Вади-эн-Насб на юге Синая, обнаружила мастерскую по выплавке меди и ряд административных зданий и наблюдательных пунктов", - говорится в заявлении министерства. По словам министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи, находка археологов свидетельствует о стратегической значимости Синая во времена Древнего Египта как основного источника меди и бирюзы. Как заявил генсек высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, результаты раскопок показали, что горнодобывающая деятельность существовала в районе раскопок со времен Древнего царства и достигла расцвета в период Нового царства. Отмечается, что в ходе раскопок также были найдены медеплавильные печи, блоки из медного шлака, слитки, емкости для плавления металлов, амфоры, сосуды и древесный уголь.

общество , промышленность, египет, в мире