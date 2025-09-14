Эксперт рассказал, что выгоднее для новых АЗС

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250914/ekspert-862253551.html
2025-09-14T04:36+0300
2025-09-14T04:36+0300
бизнес
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862253551.jpg?1757813797
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Новым автозаправкам в России для соблюдения требований законодательства об обязательной установке зарядных станций в следующем году будет выгоднее возводить полноценный зарядный хаб для электрокаров, а не прибегать к дешевым решениям, заявил РИА Новости гендиректор российского производителя зарядных станций "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Дмитрий Петров. Эксперт напомнил, что с 1 марта 2026 года для новых российских АЗС вступит в силу требование по оснащению зарядными точками постоянного тока мощностью не менее 44 кВт. "Сегодня перед владельцами АЗС стоит вопрос: поставить минимальную зарядку и "отчитаться" перед регулятором или инвестировать в будущее и превратить зарядки на АЗС в полноценный бизнес-юнит? Решение, которое примут владельцы станций сейчас, определит их конкурентоспособность на ближайшие 10 лет. Выбор стратегии зависит от трех факторов: трафика, сетевой инфраструктуры и бюджета", - сказал Петров. Он отметил, что можно выделить три основных сценария оборудования зарядной инфраструктурой новых точек АЗС. Первый вариант - с минимальной мощностью от 44 кВт, подходящий для АЗС, на которых ограничены и энергоемкость точки подключения, и свободное пространство. "Если задача владельца АЗС - поставить оборудование "для галочки", скорее всего, он выберет самый дешевый вариант на рынке - китайскую станцию. Такой формальный подход не позволит получить хотя бы минимальный трафик электромобилистов, так как на полноценную подзарядку от маломощной станции... придется потратить более 4 часов", - уточнил Петров. Второй сценарий - станции мощностью 100-120 кВт, способные зарядить электромобиль за 20-30 минут. Стоимость таких станций выше в среднем на 30%, требуется наличие мощности, а также специально оборудованной площадки для парковки электромобиля. Третий - решение от 150 кВт с тремя одновременно работающими постами. Этот вариант оптимален для АЗС со стабильным и растущим трафиком. Такие станции можно установить по государственной программе субсидирования и компенсировать до 60% затрат на закупку и технологическое присоединение нового оборудования к электросетям. "А для масштабных автозаправочных сетей с соответствующей инфраструктурой самое перспективное - устанавливать хабы мощностью 400 кВт и более... Реализация проекта по установке хаба занимает 6-9 месяцев и требует более значительных инвестиций, но обеспечивает максимальную пропускную способность и экономическую эффективность при высокой загрузке", - объяснил Петров. Он уточнил, что зарядные хабы для электрокаров такой мощности будут актуальны в перспективе пяти лет, когда на трассы массово выйдут электрогрузовики. Заблаговременный подход позволит предугадать спрос и сэкономить средства до того, как рынок будет переполнен. Эксперт добавил, что хотя обязательство по установке зарядок пока распространяется только на новые АЗС, владельцам действующих заправок придется модернизировать свои объекты, чтобы не терять клиентов с электромобилями и оставаться конкурентоспособными. По его словам, электромобилист для АЗС - это потенциальное увеличение среднего чека за счет продажи дополнительных услуг - кафе, зоны отдыха, мойка авто. Наиболее оправдано устанавливать зарядки в зонах с интенсивным автомобильным движением - на трассах, где ожидается массовое появление электрогрузовиков, а также на крупных городских АЗС для электромобилей. Внутригородские АЗС в условиях высокой конкуренции могут использовать более компактные решения до 100-120 кВт.
бизнес, технологии
Бизнес, Технологии
04:36 14.09.2025
 
Эксперт рассказал, что выгоднее для новых АЗС

Эксперт Петров: новым АЗС выгоднее возводить зарядный хаб для электрокаров

