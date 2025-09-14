Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ведущий профсоюз фермеров Франции призвал к манифестациям по всей стране - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250914/fermery-862262122.html
Ведущий профсоюз фермеров Франции призвал к манифестациям по всей стране
Ведущий профсоюз фермеров Франции призвал к манифестациям по всей стране - 14.09.2025, ПРАЙМ
Ведущий профсоюз фермеров Франции призвал к манифестациям по всей стране
Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране 26 сентября, сообщает журнал Journal du Dimanche со ссылкой на... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T13:19+0300
2025-09-14T13:56+0300
политика
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране 26 сентября, сообщает журнал Journal du Dimanche со ссылкой на президента профсоюза Арно Руссо. "FNSEA призывает к "большому дню акций" вокруг вопросов международной торговли сельскохозяйственными товарами в пятницу, 26 сентября, по всей Франции", - говорится в материале журнала, которому Руссо дал интервью. Профсоюз намерен выразить протест против экономического соглашения ЕС с Меркосур, пошлин США, а также импорта товаров в соответствии с нормами, не соответствующими ожиданиям французских фермеров. "По примеру украинских яиц: все те товары, которые попадают на нашу территорию и которые мы не хотим видеть в наших тарелках, поскольку они опасны для здоровья и для окружающей среды", - заявил Руссо газете. В FNSEA заявили агентству Франс Пресс, что 26 сентября фермеры в рамках акций протеста могут отправиться в крупные магазины, чтобы "найти не соответствующие (нормам – ред.) продукты". Как пишет Франс Пресс, в акциях также ожидается участие другого крупного профсоюза французских фермеров - Jeunes agriculteurs.
https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862095536.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, ес
Политика, ФРАНЦИЯ, ЕС
13:19 14.09.2025 (обновлено: 13:56 14.09.2025)
 
Ведущий профсоюз фермеров Франции призвал к манифестациям по всей стране

JDD: ведущий профсоюз фермеров Франции FNSEA призвал к манифестациям 26 сентября

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
" Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране 26 сентября, сообщает журнал Journal du Dimanche со ссылкой на президента профсоюза Арно Руссо.
"FNSEA призывает к "большому дню акций" вокруг вопросов международной торговли сельскохозяйственными товарами в пятницу, 26 сентября, по всей Франции", - говорится в материале журнала, которому Руссо дал интервью.
Профсоюз намерен выразить протест против экономического соглашения ЕС с Меркосур, пошлин США, а также импорта товаров в соответствии с нормами, не соответствующими ожиданиям французских фермеров.
"По примеру украинских яиц: все те товары, которые попадают на нашу территорию и которые мы не хотим видеть в наших тарелках, поскольку они опасны для здоровья и для окружающей среды", - заявил Руссо газете.
В FNSEA заявили агентству Франс Пресс, что 26 сентября фермеры в рамках акций протеста могут отправиться в крупные магазины, чтобы "найти не соответствующие (нормам – ред.) продукты".
Как пишет Франс Пресс, в акциях также ожидается участие другого крупного профсоюза французских фермеров - Jeunes agriculteurs.
Беспорядки в Париже - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты
10 сентября, 21:48
 
ПолитикаФРАНЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала