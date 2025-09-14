https://1prime.ru/20250914/fermery-862262122.html

Ведущий профсоюз фермеров Франции призвал к манифестациям по всей стране

Ведущий профсоюз фермеров Франции призвал к манифестациям по всей стране - 14.09.2025, ПРАЙМ

Ведущий профсоюз фермеров Франции призвал к манифестациям по всей стране

Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране 26 сентября, сообщает журнал Journal du Dimanche со ссылкой на... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T13:19+0300

2025-09-14T13:19+0300

2025-09-14T13:56+0300

политика

франция

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране 26 сентября, сообщает журнал Journal du Dimanche со ссылкой на президента профсоюза Арно Руссо. "FNSEA призывает к "большому дню акций" вокруг вопросов международной торговли сельскохозяйственными товарами в пятницу, 26 сентября, по всей Франции", - говорится в материале журнала, которому Руссо дал интервью. Профсоюз намерен выразить протест против экономического соглашения ЕС с Меркосур, пошлин США, а также импорта товаров в соответствии с нормами, не соответствующими ожиданиям французских фермеров. "По примеру украинских яиц: все те товары, которые попадают на нашу территорию и которые мы не хотим видеть в наших тарелках, поскольку они опасны для здоровья и для окружающей среды", - заявил Руссо газете. В FNSEA заявили агентству Франс Пресс, что 26 сентября фермеры в рамках акций протеста могут отправиться в крупные магазины, чтобы "найти не соответствующие (нормам – ред.) продукты". Как пишет Франс Пресс, в акциях также ожидается участие другого крупного профсоюза французских фермеров - Jeunes agriculteurs.

https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862095536.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, ес