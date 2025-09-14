https://1prime.ru/20250914/finlyandiya-862254499.html

В Финляндии рассказали, как Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку

В Финляндии рассказали, как Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку - 14.09.2025, ПРАЙМ

В Финляндии рассказали, как Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку

Во время конференции в Киеве между президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном разгорелся публичный спор по... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T07:38+0300

2025-09-14T07:38+0300

2025-09-14T07:38+0300

украина

великобритания

киев

борис джонсон

эммануэль макрон

владимир зеленский

ес

мид рф

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:276:1881:1334_1920x0_80_0_0_385e66aaa9f6eb379144aaabd263984c.jpg

МОСКВА, 14 cен — ПРАЙМ. Во время конференции в Киеве между президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном разгорелся публичный спор по поводу перспектив Украины стать частью Европейского союза. Об этом сообщает финская газета Iltalehti. Столкновение мнений произошло на фоне обсуждения гарантий безопасности для Киева, когда Стубб напомнил о выходе Великобритании из состава ЕС, а Джонсон упрекнул финского лидера в недостаточности действий и пустых обещаниях. "Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе", — отметил Стубб. Как отмечает издание, Стубб, вероятно, имел в виду, что Джонсон сыграл одну из ключевых ролей в выходе Великобритании из ЕС, однако бывший британский премьер воспринял эти слова как обиду. "Тебе тоже потребовалось на это немало времени", — ответил Джонсон, упрекнув финского лидера в пассивности так называемой "коалиции желающих" и неспособности реагировать на реальные вызовы. Джонсон также задал резонный вопрос, почему "коалиция желающих" не направляет силы на Украину, предоставляя таким образом России возможность наложить "вето" на такие действия. Ранее принято было сведение о том, что президент Финляндии Александр Стубб прибыл на Украину с официальным визитом, заявил глава офиса Владимира Зеленского, Андрей Ермак. В Киеве 12-13 сентября состоялся 21-й Международный форум Ялтинской европейской стратегии (YES). Четвертого сентября в Париже премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили встречу так называемой "коалиции желающих". По итогам встречи Макрон сообщил, что 26 стран выразили готовность направить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что присутствие сил НАТО на территории Украины будет недопустимо для Москвы и приведет к серьезной эскалации конфликта. В министерстве также считают высказанные в Великобритании и других европейских странах предложения о размещении войск членов альянса на Украине провокацией, направленной на продолжение боевых действий.

https://1prime.ru/20250911/stubb-862116009.html

https://1prime.ru/20250524/dzhonson-857892271.html

https://1prime.ru/20250902/medvedev-861667617.html

украина

великобритания

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, великобритания, киев, борис джонсон, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, мид рф, нато