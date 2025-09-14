В Финляндии рассказали, как Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку
Iltalehti: в Киеве произошел спор про Украину и ЕС между Стуббом и Джонсоном
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТоржественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 14 cен — ПРАЙМ. Во время конференции в Киеве между президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном разгорелся публичный спор по поводу перспектив Украины стать частью Европейского союза. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.
Столкновение мнений произошло на фоне обсуждения гарантий безопасности для Киева, когда Стубб напомнил о выходе Великобритании из состава ЕС, а Джонсон упрекнул финского лидера в недостаточности действий и пустых обещаниях.
"Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе", — отметил Стубб.
Как отмечает издание, Стубб, вероятно, имел в виду, что Джонсон сыграл одну из ключевых ролей в выходе Великобритании из ЕС, однако бывший британский премьер воспринял эти слова как обиду.
"Тебе тоже потребовалось на это немало времени", — ответил Джонсон, упрекнув финского лидера в пассивности так называемой "коалиции желающих" и неспособности реагировать на реальные вызовы.
Джонсон также задал резонный вопрос, почему "коалиция желающих" не направляет силы на Украину, предоставляя таким образом России возможность наложить "вето" на такие действия.
Ранее принято было сведение о том, что президент Финляндии Александр Стубб прибыл на Украину с официальным визитом, заявил глава офиса Владимира Зеленского, Андрей Ермак. В Киеве 12-13 сентября состоялся 21-й Международный форум Ялтинской европейской стратегии (YES).
Четвертого сентября в Париже премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили встречу так называемой "коалиции желающих". По итогам встречи Макрон сообщил, что 26 стран выразили готовность направить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.
Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что присутствие сил НАТО на территории Украины будет недопустимо для Москвы и приведет к серьезной эскалации конфликта. В министерстве также считают высказанные в Великобритании и других европейских странах предложения о размещении войск членов альянса на Украине провокацией, направленной на продолжение боевых действий.