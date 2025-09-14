Ле Пен призвала провести внеочередные выборы во Франции
Лидер «Национального объединения» Ле Пен призвала провести внеочередные выборы во Франции
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен призвала организовать внеочередные выборы во Франции.
"Что нам нужно, так это… с учетом текущей ситуации …возвращение к урнам для голосования", - заявила Ле Пен в ходе выступления на мероприятии своей партии в Бордо, трансляцию вел телеканал BFMTV.
По мнению Ле Пен, единственным краткосрочным решением сложившегося во Франции политического кризиса был бы роспуск Нацсобрания, нижней палаты парламента.
Ранее лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявлял, что его партия не собирается поддерживать инициативу левых по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти.
Во вторник Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии.
В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.