"Одержим Путиным". Во Франции сделали заявление о Макроне - 14.09.2025, ПРАЙМ
"Одержим Путиным". Во Франции сделали заявление о Макроне
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон одержим россйским коллегой Владимиром Путиным, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо во время своего выступления в Аррасе. Запись его речи была опубликована на канале LDC News Agency. "Макрон явно одержим Путиным. Это видно по всему: он обсуждает его утром, днем и вечером. Это настоящая одержимость", — отметил Филиппо, что вызвало у публики смех.Политик добавил, что Россия не представляет угрозу для Франции. "Мы заявляем это ясно, потому что наши сограждане должны это знать. Во Франции нет никакой угрозы со стороны России", — подчеркнул Филиппо. На днях генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что современные российские ракеты представляют опасность для городов Западной Европы ввиду их способности достигать целей за считанные минуты. В Москве многократно подчеркивали, что нападение на членов альянса не входит в планы России. Как объяснял Владимир Путин, западные лидеры используют страх перед мнимой угрозой для переноса внимания с внутренних проблем.
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон одержим россйским коллегой Владимиром Путиным, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо во время своего выступления в Аррасе. Запись его речи была опубликована на канале LDC News Agency.
"Макрон явно одержим Путиным. Это видно по всему: он обсуждает его утром, днем и вечером. Это настоящая одержимость", — отметил Филиппо, что вызвало у публики смех.
Политик добавил, что Россия не представляет угрозу для Франции.
"Мы заявляем это ясно, потому что наши сограждане должны это знать. Во Франции нет никакой угрозы со стороны России", — подчеркнул Филиппо.
На днях генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что современные российские ракеты представляют опасность для городов Западной Европы ввиду их способности достигать целей за считанные минуты.
В Москве многократно подчеркивали, что нападение на членов альянса не входит в планы России. Как объяснял Владимир Путин, западные лидеры используют страх перед мнимой угрозой для переноса внимания с внутренних проблем.
