В Генпрокуратуре сообщили о блокировке более 34 тысяч сайтов в этом году

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Противоправная информация заблокирована с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая почти 500 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и институтов, признанных нежелательными на территории РФ в 2025 году, рассказал замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров. "На основании внесенных требований заблокирован доступ и удалена противоправная информация с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая 495 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и институтов, признанных нежелательными на территории Российской Федерации", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ. Он отметил, что ежедневно обеспечивается блокировка интернет-ресурсов, тиражирующих недостоверную общественно-значимую информацию, направленную на дискредитацию действий власти и Вооруженных сил России.

