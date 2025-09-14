Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Генпрокуратуре сообщили о блокировке более 34 тысяч сайтов в этом году
В Генпрокуратуре сообщили о блокировке более 34 тысяч сайтов в этом году
В Генпрокуратуре сообщили о блокировке более 34 тысяч сайтов в этом году - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Генпрокуратуре сообщили о блокировке более 34 тысяч сайтов в этом году
Противоправная информация заблокирована с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая почти 500 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T20:13+0300
2025-09-14T20:13+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Противоправная информация заблокирована с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая почти 500 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и институтов, признанных нежелательными на территории РФ в 2025 году, рассказал замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров. "На основании внесенных требований заблокирован доступ и удалена противоправная информация с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая 495 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и институтов, признанных нежелательными на территории Российской Федерации", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ. Он отметил, что ежедневно обеспечивается блокировка интернет-ресурсов, тиражирующих недостоверную общественно-значимую информацию, направленную на дискредитацию действий власти и Вооруженных сил России.
технологии, россия, рф, цик, общество
Технологии, РОССИЯ, РФ, ЦИК, Общество
20:13 14.09.2025
 
В Генпрокуратуре сообщили о блокировке более 34 тысяч сайтов в этом году

В России в этом году заблокировали более 34 тысяч сайтов за противоправную деятельность

© РИА Новости . Антон Денисов | Здание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Противоправная информация заблокирована с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая почти 500 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и институтов, признанных нежелательными на территории РФ в 2025 году, рассказал замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.
"На основании внесенных требований заблокирован доступ и удалена противоправная информация с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая 495 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и институтов, признанных нежелательными на территории Российской Федерации", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
Он отметил, что ежедневно обеспечивается блокировка интернет-ресурсов, тиражирующих недостоверную общественно-значимую информацию, направленную на дискредитацию действий власти и Вооруженных сил России.
