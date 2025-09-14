https://1prime.ru/20250914/genprokuratura-862274291.html
В Генпрокуратуре сообщили о блокировке более 34 тысяч сайтов в этом году
14.09.2025
В Генпрокуратуре сообщили о блокировке более 34 тысяч сайтов в этом году
Противоправная информация заблокирована с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая почти 500 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и... | 14.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Противоправная информация заблокирована с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая почти 500 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и институтов, признанных нежелательными на территории РФ в 2025 году, рассказал замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров. "На основании внесенных требований заблокирован доступ и удалена противоправная информация с более чем 34 тысяч интернет-ресурсов, включая 495 сайтов, публикующих материалы иностранных организаций и институтов, признанных нежелательными на территории Российской Федерации", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ. Он отметил, что ежедневно обеспечивается блокировка интернет-ресурсов, тиражирующих недостоверную общественно-значимую информацию, направленную на дискредитацию действий власти и Вооруженных сил России.
