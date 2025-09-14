Глава ЦИК предупредила о фейковом сайте для голосования в Севастополе

https://1prime.ru/20250914/golosovanie-862259508.html

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. В Севастополе создали фейковый сайт, на котором мошенники призывают зарегистрироваться избирателей для якобы участия в выборах, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Суть фейка: жители Севастополя якобы должны зарегистрироваться через специальный сайт и бот для участия в выборах. Об этом якобы сообщил местный избирком и председатель Нина Фаустова в своих Telegram-каналах", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Глава Центризбиркома РФ добавила, что участие в выборах - это конституционное право, и для этого регистрация не требуется. "Для участия в выборах не требуется какой-либо регистрации, это конституционное право. Сайт создан для сбора личных данных севастопольцев украинскими мошенниками", - добавила Памфилова. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

