В ЦИК ответили на вопрос о жалобах после двух дней голосования в ЕДГ-2025

2025-09-14T11:18+0300

2025-09-14T11:18+0300

2025-09-14T11:18+0300

общество

россия

элла памфилова

цик

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Жалоб в ЦИК после двух дней голосования в ЕДГ-2025 практически не поступало, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "О количестве жалоб - их практически нет ", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

