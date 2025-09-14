https://1prime.ru/20250914/golosovanie-862260508.html
Более 1,5 миллиона человек проголосовали на выборах в ЕДГ-2025 дистанционно
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона избирателей, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2025 дистанционно, явка на ДЭГ составляет почти 88%, следует из сведений о явке на сайте дистанционного электронного голосования. Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в ЕДГ-2025 уже приняли более 1,5 миллиона человек, это 87,98% от общего числа зарегистрировавшихся. Наибольшая явка по ДЭГ наблюдается в Северной Осетии - 93,5%, в Смоленской области - 91,38%, а также в Магаданской области - 90,96%. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллионов избирателей.
Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в ЕДГ-2025 уже приняли более 1,5 миллиона человек, это 87,98% от общего числа зарегистрировавшихся.
Наибольшая явка по ДЭГ наблюдается в Северной Осетии - 93,5%, в Смоленской области - 91,38%, а также в Магаданской области - 90,96%.
Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллионов избирателей.
