Минцифры объяснило кратковременную недоступность сервисов Госуслуг

Минцифры объяснило кратковременную недоступность сервисов Госуслуг - 14.09.2025, ПРАЙМ

Минцифры объяснило кратковременную недоступность сервисов Госуслуг

Портал "Госуслуги" работает штатно, кратковременная недоступность сервисов была связана с техническими работами "Ростелекома", сообщило Минцифры в своем... | 14.09.2025, ПРАЙМ

технологии

россия

ростелеком

минцифры

бизнес

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" работает штатно, кратковременная недоступность сервисов была связана с техническими работами "Ростелекома", сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Портал "Госуслуг" функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в его работе. Некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов Госуслуг, страницы загружались дольше обычного. Это было связано с работой технической службы ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, современные системы безопасности и круглосуточный мониторинг киберугроз позволяет обеспечивать высокий уровень защиты от нештатных ситуаций и атак. "Эшелонированный механизм позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать попытки взлома, гарантируя надёжность хранения и обработки личных данных граждан", - добавили в Минцифры.

