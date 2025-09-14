Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры объяснило кратковременную недоступность сервисов Госуслуг
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" работает штатно, кратковременная недоступность сервисов была связана с техническими работами "Ростелекома", сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Портал "Госуслуг" функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в его работе. Некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов Госуслуг, страницы загружались дольше обычного. Это было связано с работой технической службы ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, современные системы безопасности и круглосуточный мониторинг киберугроз позволяет обеспечивать высокий уровень защиты от нештатных ситуаций и атак. "Эшелонированный механизм позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать попытки взлома, гарантируя надёжность хранения и обработки личных данных граждан", - добавили в Минцифры.
21:27 14.09.2025
 
Минцифры объяснило кратковременную недоступность сервисов Госуслуг

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" работает штатно, кратковременная недоступность сервисов была связана с техническими работами "Ростелекома", сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Портал "Госуслуг" функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в его работе. Некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов Госуслуг, страницы загружались дольше обычного. Это было связано с работой технической службы ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, современные системы безопасности и круглосуточный мониторинг киберугроз позволяет обеспечивать высокий уровень защиты от нештатных ситуаций и атак.
"Эшелонированный механизм позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать попытки взлома, гарантируя надёжность хранения и обработки личных данных граждан", - добавили в Минцифры.
Заголовок открываемого материала