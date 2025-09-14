Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.09.2025
Экономист рассказал, когда в России станет выгодно брать ипотеку
Экономист рассказал, когда в России станет выгодно брать ипотеку
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Сегодня рыночная ипотека "бессмысленна" из-за высоких ставок по ней, при этом выгодно брать такой кредит будет при ставке 10% годовых, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. Сейчас средние ставки вдвое выше этого уровня. "По сегодняшним ставкам без льгот ипотека бессмысленна. Зачем несколько раз переплачивать за квадратные метры, если это экономически невыгодно. Льготная ипотека останется выгодной, а рыночную можно брать только в расчете на рефинансирование по мере снижения ключевой ставки", - отметил он. Ключевая ставка в России вернется к нейтральному значению - то есть такому уровню, когда ЦБ не надо ни стимулировать экономику, ни сдерживать темпы роста цен - при достижении инфляцией таргета в 4%. Сейчас регулятор оценивает этот уровень в 7,5-8,5%, а Задорнов считает, что это может быть 7,5-8%. К нейтральной ставке стоит еще прибавить традиционную надбавку банков, которая в среднем составляет 2,5 процентного пункта. "То есть выгодной ставка по рыночной ипотеке будет около 10%", - заключил он. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), средняя ставка по рыночной ипотеке на первичном и вторичном рынке в двадцати крупнейших банках в начале сентября составляла 22,4%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
россия, михаил задорнов, финансы, ипотека
Экономика, РОССИЯ, Михаил Задорнов, Финансы, ипотека
09:15 14.09.2025
 
Экономист рассказал, когда в России станет выгодно брать ипотеку

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Доверительное управление
Доверительное управление. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Сегодня рыночная ипотека "бессмысленна" из-за высоких ставок по ней, при этом выгодно брать такой кредит будет при ставке 10% годовых, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. Сейчас средние ставки вдвое выше этого уровня.
"По сегодняшним ставкам без льгот ипотека бессмысленна. Зачем несколько раз переплачивать за квадратные метры, если это экономически невыгодно. Льготная ипотека останется выгодной, а рыночную можно брать только в расчете на рефинансирование по мере снижения ключевой ставки", - отметил он.
Ключевая ставка в России вернется к нейтральному значению - то есть такому уровню, когда ЦБ не надо ни стимулировать экономику, ни сдерживать темпы роста цен - при достижении инфляцией таргета в 4%. Сейчас регулятор оценивает этот уровень в 7,5-8,5%, а Задорнов считает, что это может быть 7,5-8%.
К нейтральной ставке стоит еще прибавить традиционную надбавку банков, которая в среднем составляет 2,5 процентного пункта. "То есть выгодной ставка по рыночной ипотеке будет около 10%", - заключил он.
Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), средняя ставка по рыночной ипотеке на первичном и вторичном рынке в двадцати крупнейших банках в начале сентября составляла 22,4%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
В России вырос объем просроченных долгов по ипотеке на вторичном рынке
11 сентября, 10:59
