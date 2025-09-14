https://1prime.ru/20250914/irak-862263739.html

Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля

БЕЙРУТ, 14 сен - ПРАЙМ. Арабские и исламские страны могут создать альянс в виде оборонительной силовой структуры для защиты от агрессивных действий Израиля в регионе, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в интервью телеканалу Al-Jazeera. "Нет ничего, что мешало бы исламским государствам создать альянс в виде совместной силовой структуры для обороны", - сказал ас-Судани. Иракский премьер, комментируя удар Израиля по Катару, также подчеркнул, что у арабских и исламских стран есть множество ресурсов, которые можно использовать для противостояния израильской агрессии, которая, по его мнению, не остановится на Катаре. Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".

