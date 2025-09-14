https://1prime.ru/20250914/irak-862263739.html
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля - 14.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля
Арабские и исламские страны могут создать альянс в виде оборонительной силовой структуры для защиты от агрессивных действий Израиля в регионе, заявил... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T15:06+0300
2025-09-14T15:06+0300
2025-09-14T15:06+0300
политика
израиль
катар
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
ирак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:304:2560:1744_1920x0_80_0_0_8ab6906d44208429445241d14b6276d5.jpg
БЕЙРУТ, 14 сен - ПРАЙМ. Арабские и исламские страны могут создать альянс в виде оборонительной силовой структуры для защиты от агрессивных действий Израиля в регионе, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в интервью телеканалу Al-Jazeera. "Нет ничего, что мешало бы исламским государствам создать альянс в виде совместной силовой структуры для обороны", - сказал ас-Судани. Иракский премьер, комментируя удар Израиля по Катару, также подчеркнул, что у арабских и исламских стран есть множество ресурсов, которые можно использовать для противостояния израильской агрессии, которая, по его мнению, не остановится на Катаре. Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
https://1prime.ru/20250912/oruzhie-862175854.html
израиль
катар
сша
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:64:2560:1984_1920x0_80_0_0_0ffc72030b2f1fbc1079120270ebfe61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, катар, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ирак
Политика, ИЗРАИЛЬ, КАТАР, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ИРАК
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля
Ас-Судани: арабские и исламские страны могут создать альянс для защиты от Израиля
БЕЙРУТ, 14 сен - ПРАЙМ. Арабские и исламские страны могут создать альянс в виде оборонительной силовой структуры для защиты от агрессивных действий Израиля в регионе, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в интервью телеканалу Al-Jazeera.
"Нет ничего, что мешало бы исламским государствам создать альянс в виде совместной силовой структуры для обороны", - сказал ас-Судани.
Иракский премьер, комментируя удар Израиля по Катару, также подчеркнул, что у арабских и исламских стран есть множество ресурсов, которые можно использовать для противостояния израильской агрессии, которая, по его мнению, не остановится на Катаре.
Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
На Западе узнали, какая страна лучше всех защищена от Израиля