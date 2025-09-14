Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250914/irak-862263739.html
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля - 14.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля
Арабские и исламские страны могут создать альянс в виде оборонительной силовой структуры для защиты от агрессивных действий Израиля в регионе, заявил... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T15:06+0300
2025-09-14T15:06+0300
политика
израиль
катар
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
ирак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:304:2560:1744_1920x0_80_0_0_8ab6906d44208429445241d14b6276d5.jpg
БЕЙРУТ, 14 сен - ПРАЙМ. Арабские и исламские страны могут создать альянс в виде оборонительной силовой структуры для защиты от агрессивных действий Израиля в регионе, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в интервью телеканалу Al-Jazeera. "Нет ничего, что мешало бы исламским государствам создать альянс в виде совместной силовой структуры для обороны", - сказал ас-Судани. Иракский премьер, комментируя удар Израиля по Катару, также подчеркнул, что у арабских и исламских стран есть множество ресурсов, которые можно использовать для противостояния израильской агрессии, которая, по его мнению, не остановится на Катаре. Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
https://1prime.ru/20250912/oruzhie-862175854.html
израиль
катар
сша
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:64:2560:1984_1920x0_80_0_0_0ffc72030b2f1fbc1079120270ebfe61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, катар, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ирак
Политика, ИЗРАИЛЬ, КАТАР, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ИРАК
15:06 14.09.2025
 
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля

Ас-Судани: арабские и исламские страны могут создать альянс для защиты от Израиля

© Фото : Unsplash/KennyВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Вид на Доху, Катар. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kenny
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 14 сен - ПРАЙМ. Арабские и исламские страны могут создать альянс в виде оборонительной силовой структуры для защиты от агрессивных действий Израиля в регионе, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в интервью телеканалу Al-Jazeera.
"Нет ничего, что мешало бы исламским государствам создать альянс в виде совместной силовой структуры для обороны", - сказал ас-Судани.
Иракский премьер, комментируя удар Израиля по Катару, также подчеркнул, что у арабских и исламских стран есть множество ресурсов, которые можно использовать для противостояния израильской агрессии, которая, по его мнению, не остановится на Катаре.
Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
На Западе узнали, какая страна лучше всех защищена от Израиля
12 сентября, 10:43
 
ПолитикаИЗРАИЛЬКАТАРСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампИРАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала