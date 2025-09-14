https://1prime.ru/20250914/izrail-862277334.html

Израиль завершил подготовку к наземной операции в Газе

Израиль завершил подготовку к наземной операции в Газе - 14.09.2025, ПРАЙМ

Израиль завершил подготовку к наземной операции в Газе

14.09.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к наземной операции в городе Газа и его захвату с целью ликвидации последних оплотов палестинского движения ХАМАС, маневры начнутся в ближайшее время, сообщила в воскресенье гостелерадиокомпания Kan. "ЦАХАЛ завершил подготовку бойцов к самому сложному этапу операции "Колесницы Гидеона 2", который начнется в ближайшее время — наземным маневрам в городе Газа и его оккупации", - говорится в сообщении на сайте Kan. Отмечается, что Израиль также готовится к росту международного осуждения этой операции на фоне "провального нападения" на высокопоставленных представителей ХАМАС в Дохе на прошлой неделе и международной критики этого шага. В то же время, как отмечает Kan, высокопоставленные представители силовых структур и политики ясно дают понять, что в условиях тупиковой ситуации с соглашением об освобождении заложников, сорванного после покушения в Дохе, избежать расширения боевых действий в Газе не удастся. Движение ХАМАС также готовится к началу наземной операции Израиля и назначило нескольких старших командиров для руководства боевыми действиями на местах, говорится в репортаже гостелерадиокомпании. На прошлой неделе Армия обороны Израиля значительно усилила атаки в городе Газа, нанося удары преимущественно по высотным зданиям и военной инфраструктуре ХАМАС, в том числе и расположенной под землей. Kan подчеркивает, что израильские сухопутные силы уже находятся на окраинах Газы - в районах Шуджаийя и Зейтун. По оценками израильских военных, около 300 тысяч жителей Газы покинуло город следуя призывам ЦАХАЛ об эвакуации в гуманитарные зоны на юге анклава. При этом, в ЦАХАЛ готовятся, что примерно такое же число жителей останется в городе, когда начнется наземная операция.

