Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль завершил подготовку к наземной операции в Газе - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/izrail-862277334.html
Израиль завершил подготовку к наземной операции в Газе
Израиль завершил подготовку к наземной операции в Газе - 14.09.2025, ПРАЙМ
Израиль завершил подготовку к наземной операции в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к наземной операции в городе Газа и его захвату с целью ликвидации последних оплотов палестинского движения... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T21:45+0300
2025-09-14T22:20+0300
общество
газа
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/79373/55/793735597_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_d519d6df088c26c4733cac9d2b3d4032.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к наземной операции в городе Газа и его захвату с целью ликвидации последних оплотов палестинского движения ХАМАС, маневры начнутся в ближайшее время, сообщила в воскресенье гостелерадиокомпания Kan. "ЦАХАЛ завершил подготовку бойцов к самому сложному этапу операции "Колесницы Гидеона 2", который начнется в ближайшее время — наземным маневрам в городе Газа и его оккупации", - говорится в сообщении на сайте Kan. Отмечается, что Израиль также готовится к росту международного осуждения этой операции на фоне "провального нападения" на высокопоставленных представителей ХАМАС в Дохе на прошлой неделе и международной критики этого шага. В то же время, как отмечает Kan, высокопоставленные представители силовых структур и политики ясно дают понять, что в условиях тупиковой ситуации с соглашением об освобождении заложников, сорванного после покушения в Дохе, избежать расширения боевых действий в Газе не удастся. Движение ХАМАС также готовится к началу наземной операции Израиля и назначило нескольких старших командиров для руководства боевыми действиями на местах, говорится в репортаже гостелерадиокомпании. На прошлой неделе Армия обороны Израиля значительно усилила атаки в городе Газа, нанося удары преимущественно по высотным зданиям и военной инфраструктуре ХАМАС, в том числе и расположенной под землей. Kan подчеркивает, что израильские сухопутные силы уже находятся на окраинах Газы - в районах Шуджаийя и Зейтун. По оценками израильских военных, около 300 тысяч жителей Газы покинуло город следуя призывам ЦАХАЛ об эвакуации в гуманитарные зоны на юге анклава. При этом, в ЦАХАЛ готовятся, что примерно такое же число жителей останется в городе, когда начнется наземная операция.
https://1prime.ru/20250914/irak-862263739.html
газа
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79373/55/793735597_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_58ce878d7a2cf557ee5ea5ea91e6a6bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , газа, израиль
Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ
21:45 14.09.2025 (обновлено: 22:20 14.09.2025)
 
Израиль завершил подготовку к наземной операции в Газе

Kan: армия Израиля завершила подготовку к наземной операции в Газе и захвату города

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к наземной операции в городе Газа и его захвату с целью ликвидации последних оплотов палестинского движения ХАМАС, маневры начнутся в ближайшее время, сообщила в воскресенье гостелерадиокомпания Kan.
"ЦАХАЛ завершил подготовку бойцов к самому сложному этапу операции "Колесницы Гидеона 2", который начнется в ближайшее время — наземным маневрам в городе Газа и его оккупации", - говорится в сообщении на сайте Kan.
Отмечается, что Израиль также готовится к росту международного осуждения этой операции на фоне "провального нападения" на высокопоставленных представителей ХАМАС в Дохе на прошлой неделе и международной критики этого шага. В то же время, как отмечает Kan, высокопоставленные представители силовых структур и политики ясно дают понять, что в условиях тупиковой ситуации с соглашением об освобождении заложников, сорванного после покушения в Дохе, избежать расширения боевых действий в Газе не удастся.
Движение ХАМАС также готовится к началу наземной операции Израиля и назначило нескольких старших командиров для руководства боевыми действиями на местах, говорится в репортаже гостелерадиокомпании.
На прошлой неделе Армия обороны Израиля значительно усилила атаки в городе Газа, нанося удары преимущественно по высотным зданиям и военной инфраструктуре ХАМАС, в том числе и расположенной под землей. Kan подчеркивает, что израильские сухопутные силы уже находятся на окраинах Газы - в районах Шуджаийя и Зейтун.
По оценками израильских военных, около 300 тысяч жителей Газы покинуло город следуя призывам ЦАХАЛ об эвакуации в гуманитарные зоны на юге анклава. При этом, в ЦАХАЛ готовятся, что примерно такое же число жителей останется в городе, когда начнется наземная операция.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля
15:06
 
ОбществоГазаИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала