Kan: Израиль осознает риски наземной операции в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен - ПРАЙМ. Власти Израиля осознают, что наземная операция по захвату города Газа может привести в гибели заложников, эти риски обсуждаются в ходе каждого заседания по оценки ситуации, сообщила в воскресенье гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным Kan, Армия обороны Израиля не будет атаковать или приближаться к местам, где есть опасения относительно возможного содержания заложников. Отмечается, что эти локации внесены в оперативные планы ЦАХАЛ в рамках наземной операции в городе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером совещание по вопросу заложников, в котором приняли участие различные официальные лица, включая министра обороны Исраэля Каца, министра иностранных дел Гидеона Саара и начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира. Kan отмечает, что силовики предупредили политический эшелон о рисках, а источник в силовых структурах заявил гостелерадиокомпании, что "расширение активности в Газе может привести к гибели заложников, и вся политическая элита это понимает". Ранее в воскресенье, Kan сообщила, что армия завершила подготовку к наземной операции в городе Газа и его захвату с целью ликвидации последних оплотов палестинского движения ХАМАС, отметив, что маневры начнутся в ближайшее время. По данным властей Израиля, в Газе удерживаются 48 заложников, 20 из которых считаются живыми. В ходе различных гуманитарных усилий и специальных операций из плена удалось вернуть более 200 заложников, включая тела погибших.

