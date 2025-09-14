Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Kan: Израиль осознает риски наземной операции в Газе - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/izrail-862278336.html
Kan: Израиль осознает риски наземной операции в Газе
Kan: Израиль осознает риски наземной операции в Газе - 14.09.2025, ПРАЙМ
Kan: Израиль осознает риски наземной операции в Газе
Власти Израиля осознают, что наземная операция по захвату города Газа может привести в гибели заложников, эти риски обсуждаются в ходе каждого заседания по... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T22:37+0300
2025-09-14T22:37+0300
общество
газа
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен - ПРАЙМ. Власти Израиля осознают, что наземная операция по захвату города Газа может привести в гибели заложников, эти риски обсуждаются в ходе каждого заседания по оценки ситуации, сообщила в воскресенье гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным Kan, Армия обороны Израиля не будет атаковать или приближаться к местам, где есть опасения относительно возможного содержания заложников. Отмечается, что эти локации внесены в оперативные планы ЦАХАЛ в рамках наземной операции в городе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером совещание по вопросу заложников, в котором приняли участие различные официальные лица, включая министра обороны Исраэля Каца, министра иностранных дел Гидеона Саара и начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира. Kan отмечает, что силовики предупредили политический эшелон о рисках, а источник в силовых структурах заявил гостелерадиокомпании, что "расширение активности в Газе может привести к гибели заложников, и вся политическая элита это понимает". Ранее в воскресенье, Kan сообщила, что армия завершила подготовку к наземной операции в городе Газа и его захвату с целью ликвидации последних оплотов палестинского движения ХАМАС, отметив, что маневры начнутся в ближайшее время. По данным властей Израиля, в Газе удерживаются 48 заложников, 20 из которых считаются живыми. В ходе различных гуманитарных усилий и специальных операций из плена удалось вернуть более 200 заложников, включая тела погибших.
https://1prime.ru/20250914/lag-862270917.html
газа
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e2ac0502fb7b392833202d49cbae149d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , газа, израиль, биньямин нетаньяху
Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху
22:37 14.09.2025
 
Kan: Израиль осознает риски наземной операции в Газе

Kan: власти Израиля осознают, что операция в Газе может привести к гибели заложников

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен - ПРАЙМ. Власти Израиля осознают, что наземная операция по захвату города Газа может привести в гибели заложников, эти риски обсуждаются в ходе каждого заседания по оценки ситуации, сообщила в воскресенье гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным Kan, Армия обороны Израиля не будет атаковать или приближаться к местам, где есть опасения относительно возможного содержания заложников. Отмечается, что эти локации внесены в оперативные планы ЦАХАЛ в рамках наземной операции в городе.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером совещание по вопросу заложников, в котором приняли участие различные официальные лица, включая министра обороны Исраэля Каца, министра иностранных дел Гидеона Саара и начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира.
Kan отмечает, что силовики предупредили политический эшелон о рисках, а источник в силовых структурах заявил гостелерадиокомпании, что "расширение активности в Газе может привести к гибели заложников, и вся политическая элита это понимает".
Ранее в воскресенье, Kan сообщила, что армия завершила подготовку к наземной операции в городе Газа и его захвату с целью ликвидации последних оплотов палестинского движения ХАМАС, отметив, что маневры начнутся в ближайшее время.
По данным властей Израиля, в Газе удерживаются 48 заложников, 20 из которых считаются живыми. В ходе различных гуманитарных усилий и специальных операций из плена удалось вернуть более 200 заложников, включая тела погибших.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
ЛАГ призвала остановить израильскую военную машину
Вчера, 18:35
 
ОбществоГазаИЗРАИЛЬБиньямин Нетаньяху
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала