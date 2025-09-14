https://1prime.ru/20250914/jurist-862253225.html

Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке

Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке - 14.09.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке

Законом запрещено использовать телефон во время езды, однако в пробке и на красный сигнал светофора автомобиль фактически не двигается, и поэтому нарушения нет, | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T03:12+0300

2025-09-14T03:12+0300

2025-09-14T03:30+0300

технологии

общество

бизнес

ассоциация юристов россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862253225.jpg?1757809802

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Законом запрещено использовать телефон во время езды, однако в пробке и на красный сигнал светофора автомобиль фактически не двигается, и поэтому нарушения нет, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина. "Использование телефона в пробке или на светофоре не является нарушением, так как автомобиль фактически не осуществляет движение", - рассказала агентству юрист. Однако, по словам Бачуриной, при начале движения транспорта телефон необходимо убирать. За использование гаджета во время езды предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей, подчеркнула правозащитница. Бачурина добавила, что повторное нарушение влечет такое же наказание, что и первое, но может учитываться при оценке вины в случае ДТП. Юрист отметила, что пользоваться телефоном во время движения можно только в экстренных ситуациях: позвонить в скорую, полицию и пожарным. Допустимо временное нарушение правил при крайней необходимости, если действия направлены на спасение человека, с условием, что у водителя нет возможности остановиться, например, на трассе, объяснила Бачурина. Правозащитница также поделилась, что штраф за использование телефона за рулем можно обжаловать, но нужны доказательства невиновности: видео с регистратора, показания свидетелей или распечатка звонков. Кроме того, для обжалования штрафа нужно обратиться в ГИБДД через "Госуслуги" или напрямую в течение десяти дней с момента получения постановления, заключила Бачурина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , бизнес, ассоциация юристов россии