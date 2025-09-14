Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЛАГ призвала остановить израильскую военную машину - 14.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250914/lag-862270917.html
ЛАГ призвала остановить израильскую военную машину
ЛАГ призвала остановить израильскую военную машину - 14.09.2025, ПРАЙМ
ЛАГ призвала остановить израильскую военную машину
Арабские страны должны сосредоточится на механизмах способных остановить израильскую военную машину в регионе, заявил генеральный секретарь Лиги арабских... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T18:35+0300
2025-09-14T18:35+0300
россия
мировая экономика
израиль
катар
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
мид
общество
в мире
БЕЙРУТ, 14 сен - ПРАЙМ. Арабские страны должны сосредоточится на механизмах способных остановить израильскую военную машину в регионе, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт на встрече глав МИД арабских и мусульманских стран в Дохе. "Мы все должны сосредоточиться на том, чтобы остановить преступную израильскую военную машину в ее постыдной войне", - сказал Абуль Гейт. Генсек отметил, что необходимо принять решительные меры против Израиля за его агрессию против Катара. "Мы все убеждены в необходимости укрепления арабо-исламского сотрудничества с государством Катар", - добавил Абуль Гейт. Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
израиль
катар
сша
россия, мировая экономика, израиль, катар, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, мид, общество , в мире
РОССИЯ, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, КАТАР, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, МИД, Общество , В мире
18:35 14.09.2025
 
ЛАГ призвала остановить израильскую военную машину

Генсек ЛАГ призвал арабские страны остановить израильскую военную машину

БЕЙРУТ, 14 сен - ПРАЙМ. Арабские страны должны сосредоточится на механизмах способных остановить израильскую военную машину в регионе, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт на встрече глав МИД арабских и мусульманских стран в Дохе.
"Мы все должны сосредоточиться на том, чтобы остановить преступную израильскую военную машину в ее постыдной войне", - сказал Абуль Гейт.
Генсек отметил, что необходимо принять решительные меры против Израиля за его агрессию против Катара.
"Мы все убеждены в необходимости укрепления арабо-исламского сотрудничества с государством Катар", - добавил Абуль Гейт.
Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
Премьер Ирака допустил создание альянса для защиты от Израиля
РОССИЯ Мировая экономика ИЗРАИЛЬ КАТАР США Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп МИД Общество В мире
 
 
