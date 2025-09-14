https://1prime.ru/20250914/lenoblast-862253683.html
В Ленобласти три вагона сошли с рельсов
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов в Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что электрички на участке движения Сиверская - Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.
