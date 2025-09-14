https://1prime.ru/20250914/lenoblast-862253683.html

В Ленобласти три вагона сошли с рельсов

В Ленобласти три вагона сошли с рельсов - 14.09.2025, ПРАЙМ

В Ленобласти три вагона сошли с рельсов

Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов в Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии, сообщил губернатор Александр Дрозденко. | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T05:51+0300

2025-09-14T05:51+0300

2025-09-14T05:51+0300

бизнес

россия

экономика

ленинградская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862253683.jpg?1757818308

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов в Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Отмечается, что электрички на участке движения Сиверская - Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ленинградская область