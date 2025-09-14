https://1prime.ru/20250914/madrid-862266901.html
В Мадриде под завалами бара нашли тело погибшего
МАДРИД, 14 сен – ПРАЙМ. Испанские пожарные нашли погибшего мужчину при разборе завалов бара Mis Tesoros в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас, где днём ранее произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали 25 человек, передает в воскресенье экстренная служба Мадрида. "К 25 пострадавшим нужно добавить одну жертву. Это мужчина, обнаруженный этой ночью после новой поисковой операции пожарных с кинологическим подразделением полиции", - говорится в публикации службы в социальной сети X. По информации новостного агентства EFE, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё один - в тяжёлом, трое получили потенциально тяжёлые травмы, двадцать - лёгкие. Отмечается, что тело погибшего 52-летнего мужчины было найдено под завалами на глубине более полутора метров в разрушенном помещении бара. На месте происшествия продолжают работать подразделения пожарных Мадрида и муниципальной полиции, включая воздушную поддержку с дронами. В субботу сообщалось, что жителей домов в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас не пускают в квартиры из-за угрозы обрушения здания после мощного взрыва. Дом по адресу Manuel Maroto, 3 был полностью эвакуирован. Речь идёт о трёхэтажном блоке, где проживали 11 семей. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
