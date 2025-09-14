Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мадриде на пропалестинских акциях задержали двоих протестующих
В Мадриде на пропалестинских акциях задержали двоих протестующих
В Мадриде на пропалестинских акциях задержали двоих протестующих - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Мадриде на пропалестинских акциях задержали двоих протестующих
Полиция задержала двух человек, пострадали 22 стража порядка в ходе столкновений во время пропалестинской акции протеста во время финала велогонки "Вуэльта... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T23:33+0300
2025-09-14T23:48+0300
общество
в мире
испания
мадрид
МАДРИД, 14 сен – ПРАЙМ. Полиция задержала двух человек, пострадали 22 стража порядка в ходе столкновений во время пропалестинской акции протеста во время финала велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, передает в воскресенье газета Pais. "Акции завершились задержанием двух человек и ранением 22 полицейских в ходе разгонов", - пишет издание. Пропалестинские протесты в Мадриде привели к отмене заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" после того, как демонстрантам удалось заблокировать пелотон на въезде в город.
испания
мадрид
общество , в мире, испания, мадрид
Общество , В мире, ИСПАНИЯ, Мадрид
23:33 14.09.2025 (обновлено: 23:48 14.09.2025)
 
В Мадриде на пропалестинских акциях задержали двоих протестующих

Pais: в Мадриде на пропалестинских протестах задержаны двое, пострадали 22 полицейских

Полиция в Мадриде
Полиция в Мадриде
Полиция в Мадриде. Архивное фото
© РИА Новости . Шестернина Елена
МАДРИД, 14 сен – ПРАЙМ. Полиция задержала двух человек, пострадали 22 стража порядка в ходе столкновений во время пропалестинской акции протеста во время финала велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, передает в воскресенье газета Pais.
"Акции завершились задержанием двух человек и ранением 22 полицейских в ходе разгонов", - пишет издание.
Пропалестинские протесты в Мадриде привели к отмене заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" после того, как демонстрантам удалось заблокировать пелотон на въезде в город.
Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Жители Мадрида вышли на протест против высоких цен на жилье
9 февраля, 17:00
9 февраля, 17:00
 
ОбществоВ миреИСПАНИЯМадрид
 
 
