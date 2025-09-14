https://1prime.ru/20250914/madrid-862279900.html

В Мадриде на пропалестинских акциях задержали двоих протестующих

В Мадриде на пропалестинских акциях задержали двоих протестующих - 14.09.2025, ПРАЙМ

В Мадриде на пропалестинских акциях задержали двоих протестующих

Полиция задержала двух человек, пострадали 22 стража порядка в ходе столкновений во время пропалестинской акции протеста во время финала велогонки "Вуэльта... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T23:33+0300

2025-09-14T23:33+0300

2025-09-14T23:48+0300

общество

в мире

испания

мадрид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862279589_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_7b12f1349c8d30d6061f3cb635fa5998.jpg

МАДРИД, 14 сен – ПРАЙМ. Полиция задержала двух человек, пострадали 22 стража порядка в ходе столкновений во время пропалестинской акции протеста во время финала велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, передает в воскресенье газета Pais. "Акции завершились задержанием двух человек и ранением 22 полицейских в ходе разгонов", - пишет издание. Пропалестинские протесты в Мадриде привели к отмене заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" после того, как демонстрантам удалось заблокировать пелотон на въезде в город.

https://1prime.ru/20250209/protest-854794159.html

испания

мадрид

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , в мире, испания, мадрид