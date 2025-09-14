https://1prime.ru/20250914/madrid-862279900.html
В Мадриде на пропалестинских акциях задержали двоих протестующих
МАДРИД, 14 сен – ПРАЙМ. Полиция задержала двух человек, пострадали 22 стража порядка в ходе столкновений во время пропалестинской акции протеста во время финала велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, передает в воскресенье газета Pais. "Акции завершились задержанием двух человек и ранением 22 полицейских в ходе разгонов", - пишет издание. Пропалестинские протесты в Мадриде привели к отмене заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" после того, как демонстрантам удалось заблокировать пелотон на въезде в город.
МАДРИД, 14 сен – ПРАЙМ. Полиция задержала двух человек, пострадали 22 стража порядка в ходе столкновений во время пропалестинской акции протеста во время финала велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, передает в воскресенье газета Pais.
"Акции завершились задержанием двух человек и ранением 22 полицейских в ходе разгонов", - пишет издание.
Пропалестинские протесты в Мадриде привели к отмене заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" после того, как демонстрантам удалось заблокировать пелотон на въезде в город.
