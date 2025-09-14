https://1prime.ru/20250914/medvedev-862259132.html
Дмитрий Медведев завел канал в сервисе Max
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 сентября, в день своего 60-летия, завел канал в мессенджере Max. В воскресенье Медведев отмечает юбилей. Зампреду Совбеза РФ исполнилось 60 лет. "Приветствую вас в Max, в нашем национальном мессенджере", - обратился Медведев к своим подписчикам в первой публикации.
