Якушев поздравил Медведева с днем рождения

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев поздравил председателя ЕР Дмитрия Медведева с днём рождения. "Я бы хотел, уважаемый Дмитрий Анатольевич, поздравить вас сегодня с днем рождения, с юбилеем, пожелать вам здоровья, успехов во всех ваших делах на благо нашей огромной страны", - сказал Якушев в ходе видео-конференцсвязи с региональными отделениями "Единой России".
