Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Якушев поздравил Медведева с днем рождения - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/medvedev-862277174.html
Якушев поздравил Медведева с днем рождения
Якушев поздравил Медведева с днем рождения - 14.09.2025, ПРАЙМ
Якушев поздравил Медведева с днем рождения
Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев поздравил председателя ЕР Дмитрия Медведева с днём рождения. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T22:10+0300
2025-09-14T22:10+0300
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев поздравил председателя ЕР Дмитрия Медведева с днём рождения. "Я бы хотел, уважаемый Дмитрий Анатольевич, поздравить вас сегодня с днем рождения, с юбилеем, пожелать вам здоровья, успехов во всех ваших делах на благо нашей огромной страны", - сказал Якушев в ходе видео-конференцсвязи с региональными отделениями "Единой России".
https://1prime.ru/20250914/nagrada-862258455.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество , РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия
22:10 14.09.2025
 
Якушев поздравил Медведева с днем рождения

Секретарь генсовета "Единой России" Якушев поздравил Медведева с днем рождения

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев . Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев поздравил председателя ЕР Дмитрия Медведева с днём рождения.
"Я бы хотел, уважаемый Дмитрий Анатольевич, поздравить вас сегодня с днем рождения, с юбилеем, пожелать вам здоровья, успехов во всех ваших делах на благо нашей огромной страны", - сказал Якушев в ходе видео-конференцсвязи с региональными отделениями "Единой России".
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
10:25
 
ОбществоРОССИЯДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала