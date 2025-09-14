Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая председатель Генассамблеи ООН высказалась о миротворцах на Украине - 14.09.2025
Политика
Новая председатель Генассамблеи ООН высказалась о миротворцах на Украине
Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и экс-глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможности размещения на Украине миротворцев ООН после... | 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и экс-глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможности размещения на Украине миротворцев ООН после проведения мирных переговоров. "Если будет заключен мирный договор, то его (выполнение – ред.) необходимо обеспечить наилучшим образом. И если большинство государств-членов (ООН – ред.) скажет, что для этого необходимы "голубые каски", то это будет тем, что, надеюсь, поможет обеспечить мир на продолжительное время. Прежде всего, необходимо провести эти мирные переговоры", - заявила Бербок в интервью газете Bild на вопрос о возможности размещения миротворцев ООН на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Новая председатель Генассамблеи ООН высказалась о миротворцах на Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий
9 сентября, 12:36
 
Заголовок открываемого материала