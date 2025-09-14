https://1prime.ru/20250914/mirotvortsy-862261419.html

Новая председатель Генассамблеи ООН высказалась о миротворцах на Украине

Новая председатель Генассамблеи ООН высказалась о миротворцах на Украине - 14.09.2025, ПРАЙМ

Новая председатель Генассамблеи ООН высказалась о миротворцах на Украине

Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и экс-глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможности размещения на Украине миротворцев ООН после... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T12:50+0300

2025-09-14T12:50+0300

2025-09-14T12:50+0300

политика

оон

анналена бербок

запад

украина

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/83877/42/838774259_0:161:2725:1693_1920x0_80_0_0_1a1889bfe6e1880ab84c223bad244932.jpg

МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и экс-глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможности размещения на Украине миротворцев ООН после проведения мирных переговоров. "Если будет заключен мирный договор, то его (выполнение – ред.) необходимо обеспечить наилучшим образом. И если большинство государств-членов (ООН – ред.) скажет, что для этого необходимы "голубые каски", то это будет тем, что, надеюсь, поможет обеспечить мир на продолжительное время. Прежде всего, необходимо провести эти мирные переговоры", - заявила Бербок в интервью газете Bild на вопрос о возможности размещения миротворцев ООН на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://1prime.ru/20250909/navrotskiy-862006560.html

запад

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оон, анналена бербок, запад, украина, киев