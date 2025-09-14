Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фигуранту дела о мошенничестве в отношении Газманова предъявили обвинение - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/moshennichestvo-862255559.html
Фигуранту дела о мошенничестве в отношении Газманова предъявили обвинение
Фигуранту дела о мошенничестве в отношении Газманова предъявили обвинение - 14.09.2025, ПРАЙМ
Фигуранту дела о мошенничестве в отношении Газманова предъявили обвинение
Фигуранту уголовного дела о мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги предъявлено обвинение, он помещен под домашний арест,... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T08:21+0300
2025-09-14T08:22+0300
россия
мосгорсуд
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Фигуранту уголовного дела о мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги предъявлено обвинение, он помещен под домашний арест, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых. "Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в материалах. Как следует из документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем Мосгорсуд изменил решение нижестоящей инстанции и отправил фигуранта под домашний арест. Ему установлены запреты: общение с потерпевшими, свидетелями и другими участниками дела, а также пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять и получать почту. Согласно документам, фигурант страдает заболеванием сердца и имеет иждивенцев.
https://1prime.ru/20250912/sud--862182994.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_123:0:1456:1000_1920x0_80_0_0_08bdb8b3b4839cfe3088aabd55513f84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мосгорсуд, общество
РОССИЯ, Мосгорсуд, Общество
08:21 14.09.2025 (обновлено: 08:22 14.09.2025)
 
Фигуранту дела о мошенничестве в отношении Газманова предъявили обвинение

Фигурант дела о мошенничестве в отношении Газманова и его супруги помещен под арест

© fotolia.com / Sebastian Duda#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
#Суд. Архивное фото
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Фигуранту уголовного дела о мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги предъявлено обвинение, он помещен под домашний арест, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых.
"Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в материалах.
Как следует из документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем Мосгорсуд изменил решение нижестоящей инстанции и отправил фигуранта под домашний арест.
Ему установлены запреты: общение с потерпевшими, свидетелями и другими участниками дела, а также пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять и получать почту.
Согласно документам, фигурант страдает заболеванием сердца и имеет иждивенцев.
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей
12 сентября, 12:26
 
РОССИЯМосгорсудОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала