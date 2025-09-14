Фигуранту дела о мошенничестве в отношении Газманова предъявили обвинение

https://1prime.ru/20250914/moshennichestvo-862255559.html
2025-09-14T08:21+0300
2025-09-14T08:21+0300
2025-09-14T08:22+0300
россия
мосгорсуд
общество
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Фигуранту уголовного дела о мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги предъявлено обвинение, он помещен под домашний арест, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых. "Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в материалах. Как следует из документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем Мосгорсуд изменил решение нижестоящей инстанции и отправил фигуранта под домашний арест. Ему установлены запреты: общение с потерпевшими, свидетелями и другими участниками дела, а также пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять и получать почту. Согласно документам, фигурант страдает заболеванием сердца и имеет иждивенцев.
