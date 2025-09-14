Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали, почему не стоит игнорировать автоматические уведомления - 14.09.2025
В МВД рассказали, почему не стоит игнорировать автоматические уведомления
В МВД рассказали, почему не стоит игнорировать автоматические уведомления - 14.09.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, почему не стоит игнорировать автоматические уведомления
Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T12:11+0300
2025-09-14T12:11+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, - автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований", - рассказали в управлении. Ведомство отметило, что компании внедряют системы автоматических оповещений не из-за любви к рассылкам. У этого есть три ключевые причины. Первой причиной правоохранители назвали безопасность пользователя (и репутация компании). Подчеркивается, что взломанный аккаунт клиента - это прямой удар по репутации. Компании (особенно финансовые и IT-гиганты) инвестируют миллионы в системы безопасности, чтобы пользователи продолжали им доверять. Ко второй причине относится снижение финансовых потерь. Уточняется, что мошеннические операции, кража данных и несанкционированный доступ влекут за собой прямые убытки как для пользователя, так и для компании (например, возврат денежных средств плательщику или судебные иски). Предотвратив инцидент на ранней стадии, компания экономит огромные деньги. Третьей причиной управление выделило соответствие регуляторным требованиям. Компании обязаны соблюдать законы о защите данных и защите граждан от мошенников. Кроме того, рассылка уведомлений о безопасности - это часто обязательное требование для легальной работы компании. "Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи - свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит, по меньшей мере удвоить осторожность", - добавляется в сообщении.
2025
12:11 14.09.2025
 
В МВД рассказали, почему не стоит игнорировать автоматические уведомления

© РИА Новости . Александр Кряжев
Тестирование российской операционной системы "Аврора" в Новосибирске
Тестирование российской операционной системы "Аврора" в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, - автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований", - рассказали в управлении.
Ведомство отметило, что компании внедряют системы автоматических оповещений не из-за любви к рассылкам. У этого есть три ключевые причины.
Первой причиной правоохранители назвали безопасность пользователя (и репутация компании). Подчеркивается, что взломанный аккаунт клиента - это прямой удар по репутации. Компании (особенно финансовые и IT-гиганты) инвестируют миллионы в системы безопасности, чтобы пользователи продолжали им доверять.
Ко второй причине относится снижение финансовых потерь. Уточняется, что мошеннические операции, кража данных и несанкционированный доступ влекут за собой прямые убытки как для пользователя, так и для компании (например, возврат денежных средств плательщику или судебные иски). Предотвратив инцидент на ранней стадии, компания экономит огромные деньги.
Третьей причиной управление выделило соответствие регуляторным требованиям. Компании обязаны соблюдать законы о защите данных и защите граждан от мошенников. Кроме того, рассылка уведомлений о безопасности - это часто обязательное требование для легальной работы компании.
"Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи - свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит, по меньшей мере удвоить осторожность", - добавляется в сообщении.
