Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В воскресенье Медведев отмечает 60-летие. "За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

