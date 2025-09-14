Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" - 14.09.2025, ПРАЙМ
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За... | 14.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В воскресенье Медведев отмечает 60-летие. "За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
россия, владимир путин, дмитрий медведев, награда, общество
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, награда, Общество
10:25 14.09.2025
 
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Съезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В воскресенье Медведев отмечает 60-летие.
"За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю
4 сентября, 11:30
 
РОССИЯ Владимир Путин Дмитрий Медведев награда Общество
 
 
