Россиянам отменят один важный налог: кому станет проще жить

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Отмена НДФЛ и страховых взносов на выплату сотрудниками при рождении ребенка полезна для граждан и бизнеса, однако может усилить “расслоение” доступа к выплатам, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.С 1 января 2026 года вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым единовременная корпоративная выплата сотруднику при рождении/усыновлении ребенка или установлении опеки до 1 миллиона рублей освобождается от НДФЛ и страховых взносов (по нормам НК РФ), а сами затраты компания сможет учесть во внереализационных расходах по налогу на прибыль (сейчас необлагаемый лимит составляет 50 тысяч рублей).Положительный эффект от подобных изменений будет ощутим как для семей, так и для работодателей и рынка труда в целом.“Для семей преимущества в том, что выплата не облагается НДФЛ, то есть, семья получает "на руки" больше. При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тысяч рублей в зависимости от ставки, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов нашей страны”, - подчеркнул финансист.С позиции работодателей отмена страховых взносов по НК РФ и возможность учёта во внереализационных расходах снижают "цену" такой меры для бизнеса (при ставке налога на прибыль 25% – до 250 тысяч рублей на каждый миллион рублей выплаты. Это усиливает HR-инструменты удержания и возвращения сотрудников из декретного отпуска (особенно в крупных компаниях).Наконец, введение данного механизма повышает привлекательность "белой" занятости и формирует корпоративные стандарты поддержки семьи (некоторые российские компании уже объявили о готовности платить миллион, что может запустить конкурентную "гонку благополучий". Это благоприятно скажется на рынке труда.Безусловно, реализация данной инициативы сопряжена с некоторыми ограничениями и рисками.Поскольку платить - право, а не обязанность компании, то пользоваться льготой, вероятно, будут прежде всего крупные работодатели. В результате может вырасти неравенство в части доступа к выплатам между отраслями и регионами нашей страны, считает Косов.Данная мера увеличит бюджетную нагрузку на бизнес и прямой денежный отток, компаниям придется планировать кассовые разрывы и пересматривать социальные пакеты, чтобы избежать вытеснения регулярных льгот "разовыми миллионниками".Уже на данном этапе компаниям-работодателям важно сделать ряд шагов для успешной реализации данной инициативы в следующем году, а именно:Итак, вводимая инициатива является крайне системной и продуманной: она одновременно увеличивает чистый доход семьи при рождении ребенка и снижает цену социальной поддержки для работодателя через налоговый механизм. В краткосрочном горизонте основными бенефициарами станут крупные компании и их работники.При этом задача государства и бизнеса – не допустить "расслоения" доступа к выплатам и обеспечить ясную практику применения (по срокам, документам и страховым взносам по "травматизму"). При корректной имплементации мера может стать значимым стимулом рождаемости и "белой" занятости без существенных дисбалансов, заключил Косов.
Россиянам отменят один важный налог: кому станет проще жить
