Россиянам отменят один важный налог: кому станет проще жить - 14.09.2025
Россиянам отменят один важный налог: кому станет проще жить
Россиянам отменят один важный налог: кому станет проще жить - 14.09.2025, ПРАЙМ
Россиянам отменят один важный налог: кому станет проще жить
Отмена НДФЛ и страховых взносов на выплату сотрудниками при рождении ребенка полезна для граждан и бизнеса, однако может усилить “расслоение” доступа к... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T02:02+0300
2025-09-14T02:02+0300
общество
рэу им. г.в.плеханова
рождение детей
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_eb20181533d28e3100c956b47a7e6b29.jpg
общество , рэу им. г.в.плеханова, рождение детей
Общество , РЭУ им. Г.В.Плеханова, рождение детей
02:02 14.09.2025
 
Россиянам отменят один важный налог: кому станет проще жить

Финансист Косов рассказал об отмене налога на выплату при рождении детей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Отмена НДФЛ и страховых взносов на выплату сотрудниками при рождении ребенка полезна для граждан и бизнеса, однако может усилить “расслоение” доступа к выплатам, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Правительство подготовит предложения по модернизации маткапитала
11 сентября, 18:43
С 1 января 2026 года вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым единовременная корпоративная выплата сотруднику при рождении/усыновлении ребенка или установлении опеки до 1 миллиона рублей освобождается от НДФЛ и страховых взносов (по нормам НК РФ), а сами затраты компания сможет учесть во внереализационных расходах по налогу на прибыль (сейчас необлагаемый лимит составляет 50 тысяч рублей).
Положительный эффект от подобных изменений будет ощутим как для семей, так и для работодателей и рынка труда в целом.
“Для семей преимущества в том, что выплата не облагается НДФЛ, то есть, семья получает "на руки" больше. При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тысяч рублей в зависимости от ставки, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов нашей страны”, - подчеркнул финансист.
С позиции работодателей отмена страховых взносов по НК РФ и возможность учёта во внереализационных расходах снижают "цену" такой меры для бизнеса (при ставке налога на прибыль 25% – до 250 тысяч рублей на каждый миллион рублей выплаты. Это усиливает HR-инструменты удержания и возвращения сотрудников из декретного отпуска (особенно в крупных компаниях).
Наконец, введение данного механизма повышает привлекательность "белой" занятости и формирует корпоративные стандарты поддержки семьи (некоторые российские компании уже объявили о готовности платить миллион, что может запустить конкурентную "гонку благополучий". Это благоприятно скажется на рынке труда.
Безусловно, реализация данной инициативы сопряжена с некоторыми ограничениями и рисками.Поскольку платить - право, а не обязанность компании, то пользоваться льготой, вероятно, будут прежде всего крупные работодатели. В результате может вырасти неравенство в части доступа к выплатам между отраслями и регионами нашей страны, считает Косов.
Данная мера увеличит бюджетную нагрузку на бизнес и прямой денежный отток, компаниям придется планировать кассовые разрывы и пересматривать социальные пакеты, чтобы избежать вытеснения регулярных льгот "разовыми миллионниками".
Уже на данном этапе компаниям-работодателям важно сделать ряд шагов для успешной реализации данной инициативы в следующем году, а именно:
  1. 1.
    Внести в коллективные договоры/локальные акты порядок назначения и размер выплаты (прописать критерии, документы, сроки).
  2. 2.
    Зарезервировать бюджет на 2026 год и оценить налоговый эффект с учетом ставки налога на прибыль 25%.
  3. 3.
    Настроить кадровые процессы (контроль срока "первого года", информирование сотрудников).
Итак, вводимая инициатива является крайне системной и продуманной: она одновременно увеличивает чистый доход семьи при рождении ребенка и снижает цену социальной поддержки для работодателя через налоговый механизм. В краткосрочном горизонте основными бенефициарами станут крупные компании и их работники.
При этом задача государства и бизнеса – не допустить "расслоения" доступа к выплатам и обеспечить ясную практику применения (по срокам, документам и страховым взносам по "травматизму"). При корректной имплементации мера может стать значимым стимулом рождаемости и "белой" занятости без существенных дисбалансов, заключил Косов.
 
