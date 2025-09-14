Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ряд стран НАТО пытаются обеспечить контроль над Украиной, сообщил посол - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250914/nato-862257545.html
Ряд стран НАТО пытаются обеспечить контроль над Украиной, сообщил посол
Ряд стран НАТО пытаются обеспечить контроль над Украиной, сообщил посол - 14.09.2025, ПРАЙМ
Ряд стран НАТО пытаются обеспечить контроль над Украиной, сообщил посол
Ряд государств НАТО пытаются сформировать структуру, которая обеспечит военно-политический контроль над Украиной, при этом Киеву дают "заманчивые обещания",... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T09:44+0300
2025-09-14T09:44+0300
политика
россия
украина
турция
нато
владимир путин
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Ряд государств НАТО пытаются сформировать структуру, которая обеспечит военно-политический контроль над Украиной, при этом Киеву дают "заманчивые обещания", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане. "Полагаю, что прорабатываемые т.н. "коалицией желающих" эвентуальные "гарантии безопасности" действительно имеют довольно мало общего с коллективной обороной НАТО. Скорее, дело обстоит наоборот. Налицо – попытка ряда государств, пусть и входящих в Североатлантический альянс, сформировать вне его формальных рамок и механизмов некую принципиально новую структуру, позволяющую им обеспечивать свое плотное военное присутствие на восточно-европейском театре и укрепить военно-политический контроль над Украиной. Ей же самой, понятно, при этом дают разные заманчивые обещания", - сказал посол в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250913/ukraina-862252553.html
украина
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, турция, нато, владимир путин, кир стармер, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, НАТО, Владимир Путин, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
09:44 14.09.2025
 
Ряд стран НАТО пытаются обеспечить контроль над Украиной, сообщил посол

Посол Ерхов: страны НАТО хотят обеспечить военно-политический контроль над Украиной

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Ряд государств НАТО пытаются сформировать структуру, которая обеспечит военно-политический контроль над Украиной, при этом Киеву дают "заманчивые обещания", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.
Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане.
"Полагаю, что прорабатываемые т.н. "коалицией желающих" эвентуальные "гарантии безопасности" действительно имеют довольно мало общего с коллективной обороной НАТО. Скорее, дело обстоит наоборот. Налицо – попытка ряда государств, пусть и входящих в Североатлантический альянс, сформировать вне его формальных рамок и механизмов некую принципиально новую структуру, позволяющую им обеспечивать свое плотное военное присутствие на восточно-европейском театре и укрепить военно-политический контроль над Украиной. Ей же самой, понятно, при этом дают разные заманчивые обещания", - сказал посол в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались из-за планов НАТО
Вчера, 22:58
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯНАТОВладимир ПутинКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала