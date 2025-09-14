https://1prime.ru/20250914/nato-862257545.html

Ряд стран НАТО пытаются обеспечить контроль над Украиной, сообщил посол

2025-09-14T09:44+0300

АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Ряд государств НАТО пытаются сформировать структуру, которая обеспечит военно-политический контроль над Украиной, при этом Киеву дают "заманчивые обещания", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане. "Полагаю, что прорабатываемые т.н. "коалицией желающих" эвентуальные "гарантии безопасности" действительно имеют довольно мало общего с коллективной обороной НАТО. Скорее, дело обстоит наоборот. Налицо – попытка ряда государств, пусть и входящих в Североатлантический альянс, сформировать вне его формальных рамок и механизмов некую принципиально новую структуру, позволяющую им обеспечивать свое плотное военное присутствие на восточно-европейском театре и укрепить военно-политический контроль над Украиной. Ей же самой, понятно, при этом дают разные заманчивые обещания", - сказал посол в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

