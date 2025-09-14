https://1prime.ru/20250914/nato-862278954.html

На Западе выяснили, кто вовлекает НАТО в конфликт с Россией

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может использовать ситуацию с беспилотниками, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. "Скорее всего, Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт", — считает Малинен. Он отметил, что уже более года звучат предупреждения о подобных операциях со стороны режима Зеленского. Польский премьер-министр Дональд Туск в среду заявил, что над территорией Польши были сбиты дроны, представляющие угрозу, назвав их российскими, однако не предоставил объективных доказательств. Временный поверенный в делах России в Варшаве, Андрей Ордаш, сказал РИА Новости, что Польша не предоставила подтверждений предполагаемого российского происхождения сбитых дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал запросов на контакты от польского руководства. Он также указал, что лидеры ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, не предоставляя аргументации. Министерство обороны России сообщило, что при ночном массированном ударе по объектам ВПК Украины 10 сентября не планировалось поражение целей на территории Польши. Министерство выразило готовность обсудить с польскими коллегами вопрос об инциденте с дронами. Начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что белорусская сторона ночью уведомляла Польшу и Литву о приближающихся дронах, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках, прилетевших с Украины. Он также отметил, что белорусская ПВО ночью активно отслеживала с курса сбившиеся дроны, которые были уничтожены в небе над республикой.

