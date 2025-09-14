Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выяснили, кто вовлекает НАТО в конфликт с Россией - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/nato-862278954.html
На Западе выяснили, кто вовлекает НАТО в конфликт с Россией
На Западе выяснили, кто вовлекает НАТО в конфликт с Россией - 14.09.2025, ПРАЙМ
На Западе выяснили, кто вовлекает НАТО в конфликт с Россией
Владимир Зеленский может использовать ситуацию с беспилотниками, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T22:55+0300
2025-09-14T22:55+0300
польша
украина
запад
дмитрий песков
минобороны рф
дональд туск
ес
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может использовать ситуацию с беспилотниками, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. "Скорее всего, Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт", — считает Малинен. Он отметил, что уже более года звучат предупреждения о подобных операциях со стороны режима Зеленского. Польский премьер-министр Дональд Туск в среду заявил, что над территорией Польши были сбиты дроны, представляющие угрозу, назвав их российскими, однако не предоставил объективных доказательств. Временный поверенный в делах России в Варшаве, Андрей Ордаш, сказал РИА Новости, что Польша не предоставила подтверждений предполагаемого российского происхождения сбитых дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал запросов на контакты от польского руководства. Он также указал, что лидеры ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, не предоставляя аргументации. Министерство обороны России сообщило, что при ночном массированном ударе по объектам ВПК Украины 10 сентября не планировалось поражение целей на территории Польши. Министерство выразило готовность обсудить с польскими коллегами вопрос об инциденте с дронами. Начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что белорусская сторона ночью уведомляла Польшу и Литву о приближающихся дронах, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках, прилетевших с Украины. Он также отметил, что белорусская ПВО ночью активно отслеживала с курса сбившиеся дроны, которые были уничтожены в небе над республикой.
https://1prime.ru/20250913/zelenskiy-862247847.html
https://1prime.ru/20250914/polsha-862269588.html
https://1prime.ru/20250914/polsha-862267571.html
польша
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, запад, дмитрий песков, минобороны рф, дональд туск, ес, владимир зеленский, нато
ПОЛЬША, УКРАИНА, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Минобороны РФ, Дональд Туск, ЕС, Владимир Зеленский, НАТО
22:55 14.09.2025
 
На Западе выяснили, кто вовлекает НАТО в конфликт с Россией

Малинен: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ

© Фото : NATOФлаги НАТО
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Флаги НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может использовать ситуацию с беспилотниками, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Скорее всего, Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт", — считает Малинен.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
"Скажем, что это русские". В Британии раскрыли план Зеленского
13 сентября, 18:24
Он отметил, что уже более года звучат предупреждения о подобных операциях со стороны режима Зеленского.
Польский премьер-министр Дональд Туск в среду заявил, что над территорией Польши были сбиты дроны, представляющие угрозу, назвав их российскими, однако не предоставил объективных доказательств. Временный поверенный в делах России в Варшаве, Андрей Ордаш, сказал РИА Новости, что Польша не предоставила подтверждений предполагаемого российского происхождения сбитых дронов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Туск рассказал, что случилось в Польше из-за России
Вчера, 18:14
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал запросов на контакты от польского руководства. Он также указал, что лидеры ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, не предоставляя аргументации. Министерство обороны России сообщило, что при ночном массированном ударе по объектам ВПК Украины 10 сентября не планировалось поражение целей на территории Польши. Министерство выразило готовность обсудить с польскими коллегами вопрос об инциденте с дронами.
Начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что белорусская сторона ночью уведомляла Польшу и Литву о приближающихся дронах, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках, прилетевших с Украины. Он также отметил, что белорусская ПВО ночью активно отслеживала с курса сбившиеся дроны, которые были уничтожены в небе над республикой.
Постпред России при ООН Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Слова постпреда России в ООН вызвали раздражение в Польше
Вчера, 17:24
 
ПОЛЬШАУКРАИНАЗАПАДДмитрий ПесковМинобороны РФДональд ТускЕСВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала