Власти Непала назвали число жертв протестов

Число погибших в результате протестов "Поколения Z" в Непале на прошлой неделе достигло 72, сообщил главный секретарь правительства страны Экнараян Арьял.

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – ПРАЙМ. Число погибших в результате протестов "Поколения Z" в Непале на прошлой неделе достигло 72, сообщил главный секретарь правительства страны Экнараян Арьял. "Из общего числа погибших 59 были протестующими, 10 - заключенными тюрем и трое - сотрудниками службы безопасности", - цитирует его заявление издание Online Khabar. Арьял добавил, что в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских. В свою очередь премьер-министр Непала во временном правительстве страны Сушила Карки подписала решение о выделении по 1 миллиону непальских рупий (7 тысяч долларов) в качестве помощи семьям погибших во время протестов. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны. Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев.

