Российская промзона в Египте станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук
Российская промзона в Египте станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук - 14.09.2025, ПРАЙМ
Российская промзона в Египте станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук
2025-09-14T19:42+0300
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Российская промышленная зона (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте станет для российского бизнеса удобной точкой входа не только в Египет, но и в целом в Африку, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир. В состав делегации вошли российские предприниматели и представители предпринимательских ассоциаций, заинтересованные в работе в РПЗ. "Целый ряд стран уже присутствует в этой зоне и разрабатывает свои участки. Участок удобно расположен вблизи морского порта Айн-Сохна, а также относительно железных и автомобильных дорог... Полагаем, что Российская промышленная зона станет для нашего бизнеса удобной точкой входа как в сам Египет, так и на Африканский континент", - заявил Оверчук. "В ходе визита поедем на площадку и вместе посмотрим. Египтяне расскажут о преимуществах своей экономической зоны... Будет происходить знакомство с самой зоной, условиями работы, льготами для резидентов зоны, готовности инфраструктуры и уже под это бизнес будет выстраивать свои планы. Поэтому на этом этапе очень важно, чтобы бизнес туда заехал, посмотрел, оценил свои возможности, соразмерил с имеющимися собственными инвестиционными планами", - рассказал российский вице-премьер.
19:42 14.09.2025
 
Российская промзона в Египте станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук

КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Российская промышленная зона (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте станет для российского бизнеса удобной точкой входа не только в Египет, но и в целом в Африку, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир. В состав делегации вошли российские предприниматели и представители предпринимательских ассоциаций, заинтересованные в работе в РПЗ.
"Целый ряд стран уже присутствует в этой зоне и разрабатывает свои участки. Участок удобно расположен вблизи морского порта Айн-Сохна, а также относительно железных и автомобильных дорог... Полагаем, что Российская промышленная зона станет для нашего бизнеса удобной точкой входа как в сам Египет, так и на Африканский континент", - заявил Оверчук.
"В ходе визита поедем на площадку и вместе посмотрим. Египтяне расскажут о преимуществах своей экономической зоны... Будет происходить знакомство с самой зоной, условиями работы, льготами для резидентов зоны, готовности инфраструктуры и уже под это бизнес будет выстраивать свои планы. Поэтому на этом этапе очень важно, чтобы бизнес туда заехал, посмотрел, оценил свои возможности, соразмерил с имеющимися собственными инвестиционными планами", - рассказал российский вице-премьер.
РОССИЯ ЕГИПЕТ Суэцкий канал АФРИКА Алексей Оверчук Бизнес
 
 
