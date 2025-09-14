https://1prime.ru/20250914/overchuk-862273241.html

Российская промзона в Египте станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук

Российская промзона в Египте станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук - 14.09.2025, ПРАЙМ

Российская промзона в Египте станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук

Российская промышленная зона (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте станет для российского бизнеса удобной точкой входа не только в Египет, но и в... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T19:42+0300

2025-09-14T19:42+0300

2025-09-14T19:42+0300

россия

египет

суэцкий канал

африка

алексей оверчук

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/23/833312310_0:364:2992:2047_1920x0_80_0_0_05638150607d1403e4162c57f9b24ac5.jpg

КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Российская промышленная зона (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте станет для российского бизнеса удобной точкой входа не только в Египет, но и в целом в Африку, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир. В состав делегации вошли российские предприниматели и представители предпринимательских ассоциаций, заинтересованные в работе в РПЗ. "Целый ряд стран уже присутствует в этой зоне и разрабатывает свои участки. Участок удобно расположен вблизи морского порта Айн-Сохна, а также относительно железных и автомобильных дорог... Полагаем, что Российская промышленная зона станет для нашего бизнеса удобной точкой входа как в сам Египет, так и на Африканский континент", - заявил Оверчук. "В ходе визита поедем на площадку и вместе посмотрим. Египтяне расскажут о преимуществах своей экономической зоны... Будет происходить знакомство с самой зоной, условиями работы, льготами для резидентов зоны, готовности инфраструктуры и уже под это бизнес будет выстраивать свои планы. Поэтому на этом этапе очень важно, чтобы бизнес туда заехал, посмотрел, оценил свои возможности, соразмерил с имеющимися собственными инвестиционными планами", - рассказал российский вице-премьер.

https://1prime.ru/20250906/eaes-861878077.html

египет

суэцкий канал

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, египет, суэцкий канал, африка, алексей оверчук, бизнес