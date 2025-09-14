https://1prime.ru/20250914/overchuk-862274834.html

Оверчук оценил сроки подготовительных работ по РПЗ в Суэцком канале

Оверчук оценил сроки подготовительных работ по РПЗ в Суэцком канале - 14.09.2025, ПРАЙМ

Оверчук оценил сроки подготовительных работ по РПЗ в Суэцком канале

Подготовительные работы по проекту Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте могут занять два-три года, заявил российский | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T20:16+0300

2025-09-14T20:16+0300

2025-09-14T20:16+0300

россия

египет

суэцкий канал

каир

алексей оверчук

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862274529_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_b19f6055a28fea77d59caabcfbb75225.jpg

КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Подготовительные работы по проекту Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте могут занять два-три года, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир. В состав делегации вошли российские предприниматели и представители предпринимательских ассоциаций, заинтересованные в работе в РПЗ. "Освоение промышленной зоны - это большой проект, и он требует время. Сколько? Обычно такого рода подготовительные проекты могут занимать два-три года. Это понятный всем горизонт планирования. А сейчас главное, чтобы все убедились, что это проект, который начинает обретать черты реальности", - рассказал Оверчук журналистам. Он отметил, что участок под зону был выделен совсем недавно, в мае. "Мы фактически находимся в самом начале этого пути. На данном этапе важно сделать Российскую промышленную зону привлекательной для нашего бизнеса. Нужно подтягивать туда инфраструктуру, а для этого необходимо провести большой пласт понятных подготовительных работ. Параллельно нашему бизнесу необходимо понимать, что такие работы ведутся и также готовить свои инвестиционные решения. Поэтому уже сейчас важна координация усилий нашего правительства, египетских властей, операторов зоны, а также ее потенциальных резидентов. Эти все планы необходимо скоординировать и выстроить, тогда мы сможем говорить о первом предприятии-резиденте", - добавил вице-премьер. Земельный участок Российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 гектар располагается в северо-восточной части Экономической Зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость.

https://1prime.ru/20250914/overchuk-862273241.html

египет

суэцкий канал

каир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, египет, суэцкий канал, каир, алексей оверчук