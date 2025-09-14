https://1prime.ru/20250914/pamfilova-862275605.html
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов - 14.09.2025
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов
2025-09-14T20:46+0300
2025-09-14T20:46+0300
2025-09-14T20:46+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было, сайт и видеотрансляция были недоступны из-за внештатной ситуации на внешних сетях, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "В результате абсолютно внештатной ситуации на внешних сетях у нас сложилось достаточно непростое положение, то есть, сайт ЦИК, видеотрансляция на сайте сейчас уже доступны в стабильном режиме, в полном объеме, но совсем недавно были в нестабильном режиме", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. Она отметила, что ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было.
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов
