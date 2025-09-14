Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов - 14.09.2025, ПРАЙМ
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов
2025-09-14T20:46+0300
2025-09-14T20:46+0300
россия
элла памфилова
цик
политика
единый день голосования в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862111857_0:6:3073:1734_1920x0_80_0_0_48d4900e3cc031fb88903b279eefdbe6.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было, сайт и видеотрансляция были недоступны из-за внештатной ситуации на внешних сетях, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "В результате абсолютно внештатной ситуации на внешних сетях у нас сложилось достаточно непростое положение, то есть, сайт ЦИК, видеотрансляция на сайте сейчас уже доступны в стабильном режиме, в полном объеме, но совсем недавно были в нестабильном режиме", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. Она отметила, что ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было.
россия, финансы, элла памфилова, цик, политика, единый день голосования в россии
РОССИЯ, Финансы, Элла Памфилова, ЦИК, политика, Единый день голосования в России
20:46 14.09.2025
 
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было, сайт и видеотрансляция были недоступны из-за внештатной ситуации на внешних сетях, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"В результате абсолютно внештатной ситуации на внешних сетях у нас сложилось достаточно непростое положение, то есть, сайт ЦИК, видеотрансляция на сайте сейчас уже доступны в стабильном режиме, в полном объеме, но совсем недавно были в нестабильном режиме", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
Она отметила, что ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было.
Дистанционное электронное голосование - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Более 1,5 миллиона человек проголосовали на выборах в ЕДГ-2025 дистанционно
12:06
 
РОССИЯ Финансы Элла Памфилова ЦИК политика Единый день голосования в России
 
 
