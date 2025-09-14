Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина пока не ответила на предложения России по переговорам, заявил посол - 14.09.2025
Политика
Украина пока не ответила на предложения России по переговорам, заявил посол
Украина пока не ответила на предложения России по переговорам, заявил посол - 14.09.2025, ПРАЙМ
Украина пока не ответила на предложения России по переговорам, заявил посол
Украина пока не дала ответа на предложения РФ по переговорам в Стамбуле, мяч не на стороне Москвы, заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T09:31+0300
2025-09-14T09:31+0300
АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Украина пока не дала ответа на предложения РФ по переговорам в Стамбуле, мяч не на стороне Москвы, заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане. "Россия высоко ценит возможности и потенциал этой (стамбульской – ред.) платформы. На ней было проведено три раунда переговоров, в ходе которых нам удалось достичь соглашения по некоторым гуманитарным вопросам. Я имею в виду, что мы предложили повысить уровень делегаций для продолжения работы. Кроме того, мы предложили создать три рабочие группы для обсуждения конкретных вопросов политического, военного и гуманитарного характера. Прошло более месяца, но от Украины пока нет ответа", - заявил Ерхов в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. По его словам, в связи с этим возникает вопрос о том, насколько Киев готов к серьезным и существенным переговорам. "Ведь, как говорится, для танго нужны двое. Желающий ищет возможность, нежелающий ищет оправдание. Одним словом, мяч не на нашей стороне", - сказал дипломат. Турция рассчитывает на продолжение переговоров в Стамбуле по Украине, сигналов по их возобновлению пока нет, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник. Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о предложении России повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной в Турции. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
россия, украина, стамбул, владимир путин, сергей лавров, владимир мединский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Мединский
09:31 14.09.2025
 
Украина пока не ответила на предложения России по переговорам, заявил посол

Посол Ерхов: Украина пока не дала ответа на предложения РФ по переговорам в Стамбуле

© РИА Новости . БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
© РИА Новости . БелТА
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Украина пока не дала ответа на предложения РФ по переговорам в Стамбуле, мяч не на стороне Москвы, заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.
Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане.
"Россия высоко ценит возможности и потенциал этой (стамбульской – ред.) платформы. На ней было проведено три раунда переговоров, в ходе которых нам удалось достичь соглашения по некоторым гуманитарным вопросам. Я имею в виду, что мы предложили повысить уровень делегаций для продолжения работы. Кроме того, мы предложили создать три рабочие группы для обсуждения конкретных вопросов политического, военного и гуманитарного характера. Прошло более месяца, но от Украины пока нет ответа", - заявил Ерхов в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
По его словам, в связи с этим возникает вопрос о том, насколько Киев готов к серьезным и существенным переговорам.
"Ведь, как говорится, для танго нужны двое. Желающий ищет возможность, нежелающий ищет оправдание. Одним словом, мяч не на нашей стороне", - сказал дипломат.
Турция рассчитывает на продолжение переговоров в Стамбуле по Украине, сигналов по их возобновлению пока нет, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о предложении России повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной в Турции.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
Политика РОССИЯ УКРАИНА Стамбул Владимир Путин Сергей Лавров Владимир Мединский
 
 
