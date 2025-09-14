Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин посетит несколько российских регионов, сообщил Песков - 14.09.2025
Политика
Путин посетит несколько российских регионов, сообщил Песков
Путин посетит несколько российских регионов, сообщил Песков - 14.09.2025, ПРАЙМ
Путин посетит несколько российских регионов, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит несколько российских регионов, география поездок российского лидера будет обширной, сообщил... | 14.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит несколько российских регионов, география поездок российского лидера будет обширной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Несколько региональных поездок с обширной российской географией. Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная. Поездки будут интересные, содержательные и полезные", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал насыщенный режим поездок, в котором Путин работает в последние недели."Это связано с тем, что он занимается конкретными делами. Это те дела, которые связаны с повседневной жизнью людей, с их будущим, с будущим их детей. Это то, ради чего мы с вами избираем президента и голосуем за него", - добавил Песков.
1920
1920
true
россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:38 14.09.2025
 
Путин посетит несколько российских регионов, сообщил Песков

Песков: Путин на предстоящей неделе посетит несколько российских регионов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Московский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит несколько российских регионов, география поездок российского лидера будет обширной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Несколько региональных поездок с обширной российской географией. Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная. Поездки будут интересные, содержательные и полезные", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал насыщенный режим поездок, в котором Путин работает в последние недели.
"Это связано с тем, что он занимается конкретными делами. Это те дела, которые связаны с повседневной жизнью людей, с их будущим, с будущим их детей. Это то, ради чего мы с вами избираем президента и голосуем за него", - добавил Песков.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Россия готова идти по пути мирного урегулирования, заявил Песков
12 сентября, 13:28
Политика РОССИЯ Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
