Путин посетит несколько российских регионов, сообщил Песков
Путин посетит несколько российских регионов, сообщил Песков
2025-09-14T12:38+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит несколько российских регионов, география поездок российского лидера будет обширной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Несколько региональных поездок с обширной российской географией. Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная. Поездки будут интересные, содержательные и полезные", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал насыщенный режим поездок, в котором Путин работает в последние недели."Это связано с тем, что он занимается конкретными делами. Это те дела, которые связаны с повседневной жизнью людей, с их будущим, с будущим их детей. Это то, ради чего мы с вами избираем президента и голосуем за него", - добавил Песков.
