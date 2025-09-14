https://1prime.ru/20250914/peskov-862262779.html

Песков рассказал о встрече Путина с главой "Газпрома" в Санкт-Петербурге

Песков рассказал о встрече Путина с главой "Газпрома" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу провел встречу с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Потом они посидели и с руководителем "Газпрома". Вы представляете себе, какое огромное хозяйство. Конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя график встреч главы государства в пятницу в Санкт-Петербурге. Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.

