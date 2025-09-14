Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о встрече Путина с главой "Газпрома" в Санкт-Петербурге - 14.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о встрече Путина с главой "Газпрома" в Санкт-Петербурге
2025-09-14T14:07+0300
2025-09-14T14:07+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу провел встречу с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Потом они посидели и с руководителем "Газпрома". Вы представляете себе, какое огромное хозяйство. Конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя график встреч главы государства в пятницу в Санкт-Петербурге. Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
ПРАЙМ
14:07 14.09.2025
 
Песков рассказал о встрече Путина с главой "Газпрома" в Санкт-Петербурге

Песков: Путин в пятницу в Санкт-Петербурге встретился с главой "Газпрома" Миллером

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу провел встречу с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Потом они посидели и с руководителем "Газпрома". Вы представляете себе, какое огромное хозяйство. Конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя график встреч главы государства в пятницу в Санкт-Петербурге.
Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
Путин посетит несколько российских регионов, сообщил Песков
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
