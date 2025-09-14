Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ленобласти три поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Ленобласти три поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза
В Ленобласти три поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Ленобласти три поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза
Три пассажирских поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза в Ленинградской области, время в пути увеличится до шести часов, сообщает Октябрьская... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T10:46+0300
2025-09-14T10:46+0300
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83470/63/834706387_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_da951ffca9480d545e46c83fa062ccb3.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Три пассажирских поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза в Ленинградской области, время в пути увеличится до шести часов, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). В воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе, машинист в результате произошедшего погиб. "Изменён маршрут следующих пассажирских поездов: № 839 "Ласточка" Санкт-Петербург – Печоры, № 50 Минск – Санкт-Петербург, № 84 Гомель – Санкт-Петербург. Время в пути увеличится до шести часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОЖД. Отмечается, что электропоезда отправлением из Санкт-Петербурга по Витебскому направлению следуют только до станции Павловск. Кроме того, на Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.
санкт-петербург
ленинградская область
россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область
10:46 14.09.2025
 
В Ленобласти три поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза

В Ленобласти 3 пассажирских поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЭлектропоезд пригородного сообщения
Электропоезд пригородного сообщения - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Электропоезд пригородного сообщения. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Три пассажирских поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза в Ленинградской области, время в пути увеличится до шести часов, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
В воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе, машинист в результате произошедшего погиб.
"Изменён маршрут следующих пассажирских поездов: № 839 "Ласточка" Санкт-Петербург – Печоры, № 50 Минск – Санкт-Петербург, № 84 Гомель – Санкт-Петербург. Время в пути увеличится до шести часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОЖД.
Отмечается, что электропоезда отправлением из Санкт-Петербурга по Витебскому направлению следуют только до станции Павловск. Кроме того, на Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.
Самолет на взлетно-посадочной полосе - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей
12 сентября, 09:05
 
