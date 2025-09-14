https://1prime.ru/20250914/poezd-862262925.html

Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП

Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП - 14.09.2025, ПРАЙМ

Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП

Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T14:18+0300

2025-09-14T14:18+0300

2025-09-14T14:18+0300

происшествия

ржд

белоруссия

орловская область

адлер

https://cdnn.1prime.ru/img/76874/76/768747613_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_8285ae6ee86755043dfbc536f3357770.jpg

МИНСК, 14 сен - ПРАЙМ. Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД). Ряд поездов были задержанных в пути из-за ЧП в Орловской, где при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из устройств три человека погибли. "По информации, поступившей от ОАО "РЖД", в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области (Российская Федерация) 14 сентября 2025 года поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года прибудет на территорию Республики Беларусь с опозданием ориентировочно 6 часов", - говорится в сообщении БЖД. Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

https://1prime.ru/20250914/poezd-862258941.html

белоруссия

орловская область

адлер

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, белоруссия, орловская область, адлер