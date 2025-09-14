https://1prime.ru/20250914/poezd-862262925.html
Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП
Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП - 14.09.2025, ПРАЙМ
Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП
Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T14:18+0300
2025-09-14T14:18+0300
2025-09-14T14:18+0300
происшествия
ржд
белоруссия
орловская область
адлер
https://cdnn.1prime.ru/img/76874/76/768747613_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_8285ae6ee86755043dfbc536f3357770.jpg
МИНСК, 14 сен - ПРАЙМ. Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД). Ряд поездов были задержанных в пути из-за ЧП в Орловской, где при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из устройств три человека погибли. "По информации, поступившей от ОАО "РЖД", в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области (Российская Федерация) 14 сентября 2025 года поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года прибудет на территорию Республики Беларусь с опозданием ориентировочно 6 часов", - говорится в сообщении БЖД. Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
https://1prime.ru/20250914/poezd-862258941.html
белоруссия
орловская область
адлер
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76874/76/768747613_123:0:1456:1000_1920x0_80_0_0_3d9d2386b74c6e637644219e87a687e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, белоруссия, орловская область, адлер
Происшествия, РЖД, БЕЛОРУССИЯ, Орловская область, АДЛЕР
Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП
Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием на 6 часов из-за ЧП
МИНСК, 14 сен - ПРАЙМ. Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД).
Ряд поездов были задержанных в пути из-за ЧП в Орловской, где при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из устройств три человека погибли.
"По информации, поступившей от ОАО "РЖД", в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области (Российская Федерация) 14 сентября 2025 года поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года прибудет на территорию Республики Беларусь с опозданием ориентировочно 6 часов", - говорится в сообщении БЖД.
Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
В Ленобласти три поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза