Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП - 14.09.2025
Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП
2025-09-14T14:18+0300
2025-09-14T14:18+0300
происшествия
ржд
белоруссия
орловская область
адлер
МИНСК, 14 сен - ПРАЙМ. Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД). Ряд поездов были задержанных в пути из-за ЧП в Орловской, где при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из устройств три человека погибли. "По информации, поступившей от ОАО "РЖД", в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области (Российская Федерация) 14 сентября 2025 года поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года прибудет на территорию Республики Беларусь с опозданием ориентировочно 6 часов", - говорится в сообщении БЖД. Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
белоруссия
орловская область
адлер
ржд, белоруссия, орловская область, адлер
Происшествия, РЖД, БЕЛОРУССИЯ, Орловская область, АДЛЕР
14:18 14.09.2025
 
МИНСК, 14 сен - ПРАЙМ. Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД).
Ряд поездов были задержанных в пути из-за ЧП в Орловской, где при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из устройств три человека погибли.
"По информации, поступившей от ОАО "РЖД", в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области (Российская Федерация) 14 сентября 2025 года поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года прибудет на территорию Республики Беларусь с опозданием ориентировочно 6 часов", - говорится в сообщении БЖД.
Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
В Ленобласти три поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза
10:46
 
Происшествия
 
 
