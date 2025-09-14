В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами
Kurier: Польша поняла слабость НАТО после инцидента с дронами
Флаг Польши, Варшава. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Австрийская газета Kurier сообщает, что Польша переживает серьезную политическую нестабильность из-за инцидента с дронами, который выявил недостатки НАТО в обеспечении защиты.
Согласно материалу, политические деятели и эксперты в области вооружений уже давно поднимали вопрос создания антидроновой защиты на восточных рубежах НАТО, однако пока что ни одна страна не приступила к ее реализации. Польская система SKYctrl, которая предназначена для защиты от дронов, демонстрирует низкую эффективность, часто допуская ошибки и не обнаруживая беспилотников.
Инцидент с дронами в Польше
В среду польский премьер Дональд Туск сделал заявление, что над территорией Польши были сбиты дроны, которые представляли опасность, и что они российские, однако не предоставил объективных подтверждений этому. Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России в Варшаве, сообщил РИА Новости, что Польша не показала доказательства российского происхождения дронов, сбитых на ее территории.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что в Кремль не поступало запросов на контакты от польских властей. Также было подчеркнуто, что руководства ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях без предоставления обоснований.
Министерство обороны России заявило, что в ходе массированной атаки российские силы ночью 10 сентября не планировали поражать объекты на территории Польши и готовы сотрудничать с польскими коллегами в вопросе о дронах, якобы пересекших границу.
Тем временем, генерал-майор Павел Муравейко, начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии, рассказал, что Белоруссия сообщала Польскому и Литовскому руководству о приближении дронов к их границам, а Варшава предупредила Минск о беспилотниках с территории Украины. Он добавил, что белорусские ПВО постоянно мониторили сбитые с курса дроны, и часть из них была уничтожена в небе над Белоруссией.