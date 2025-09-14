Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/polsha-862254215.html
В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами
В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами
Австрийская газета Kurier сообщает, что Польша переживает серьезную политическую нестабильность из-за инцидента с дронами, который выявил недостатки НАТО в... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T07:18+0300
2025-09-14T07:18+0300
польша
белоруссия
минск
дональд туск
дмитрий песков
нато
ес
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Австрийская газета Kurier сообщает, что Польша переживает серьезную политическую нестабильность из-за инцидента с дронами, который выявил недостатки НАТО в обеспечении защиты. "Внутри страны (Польши. — Прим. Ред.) этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны (НАТО. — Прим. Ред.)", — так анализирует ситуация газета. Согласно материалу, политические деятели и эксперты в области вооружений уже давно поднимали вопрос создания антидроновой защиты на восточных рубежах НАТО, однако пока что ни одна страна не приступила к ее реализации. Польская система SKYctrl, которая предназначена для защиты от дронов, демонстрирует низкую эффективность, часто допуская ошибки и не обнаруживая беспилотников. Инцидент с дронами в Польше В среду польский премьер Дональд Туск сделал заявление, что над территорией Польши были сбиты дроны, которые представляли опасность, и что они российские, однако не предоставил объективных подтверждений этому. Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России в Варшаве, сообщил РИА Новости, что Польша не показала доказательства российского происхождения дронов, сбитых на ее территории. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что в Кремль не поступало запросов на контакты от польских властей. Также было подчеркнуто, что руководства ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях без предоставления обоснований. Министерство обороны России заявило, что в ходе массированной атаки российские силы ночью 10 сентября не планировали поражать объекты на территории Польши и готовы сотрудничать с польскими коллегами в вопросе о дронах, якобы пересекших границу. Тем временем, генерал-майор Павел Муравейко, начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии, рассказал, что Белоруссия сообщала Польскому и Литовскому руководству о приближении дронов к их границам, а Варшава предупредила Минск о беспилотниках с территории Украины. Он добавил, что белорусские ПВО постоянно мониторили сбитые с курса дроны, и часть из них была уничтожена в небе над Белоруссией.
https://1prime.ru/20250913/polsha-862249196.html
https://1prime.ru/20250913/nato-862249007.html
https://1prime.ru/20250913/polsha-862224028.html
польша
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, белоруссия, минск, дональд туск, дмитрий песков, нато, ес, минобороны рф
ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Дональд Туск, Дмитрий Песков, НАТО, ЕС, Минобороны РФ
07:18 14.09.2025
 
В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами

Kurier: Польша поняла слабость НАТО после инцидента с дронами

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Флаг Польши, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Австрийская газета Kurier сообщает, что Польша переживает серьезную политическую нестабильность из-за инцидента с дронами, который выявил недостатки НАТО в обеспечении защиты.
"Внутри страны (Польши. — Прим. Ред.) этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны (НАТО. — Прим. Ред.)", — так анализирует ситуация газета.
Польские военные, Сквежина
В Польше резко вырос интерес к военным сборам из-за страха перед Россией
Вчера, 19:16
Согласно материалу, политические деятели и эксперты в области вооружений уже давно поднимали вопрос создания антидроновой защиты на восточных рубежах НАТО, однако пока что ни одна страна не приступила к ее реализации. Польская система SKYctrl, которая предназначена для защиты от дронов, демонстрирует низкую эффективность, часто допуская ошибки и не обнаруживая беспилотников.

Инцидент с дронами в Польше

В среду польский премьер Дональд Туск сделал заявление, что над территорией Польши были сбиты дроны, которые представляли опасность, и что они российские, однако не предоставил объективных подтверждений этому. Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России в Варшаве, сообщил РИА Новости, что Польша не показала доказательства российского происхождения дронов, сбитых на ее территории.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что в Кремль не поступало запросов на контакты от польских властей. Также было подчеркнуто, что руководства ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях без предоставления обоснований.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Трамп встревожил НАТО реакцией на дроны в Польше, сообщает Reuters
Вчера, 19:13
Министерство обороны России заявило, что в ходе массированной атаки российские силы ночью 10 сентября не планировали поражать объекты на территории Польши и готовы сотрудничать с польскими коллегами в вопросе о дронах, якобы пересекших границу.
Тем временем, генерал-майор Павел Муравейко, начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии, рассказал, что Белоруссия сообщала Польскому и Литовскому руководству о приближении дронов к их границам, а Варшава предупредила Минск о беспилотниках с территории Украины. Он добавил, что белорусские ПВО постоянно мониторили сбитые с курса дроны, и часть из них была уничтожена в небе над Белоруссией.
Краков, Польша
В Польше ополчились на Киев из-за одного решения кабмина Украины
Вчера, 07:25
 
ПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯМИНСКДональд ТускДмитрий ПесковНАТОЕСМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала