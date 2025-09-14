https://1prime.ru/20250914/polsha-862254215.html

В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами

В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами - 14.09.2025, ПРАЙМ

В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами

Австрийская газета Kurier сообщает, что Польша переживает серьезную политическую нестабильность из-за инцидента с дронами, который выявил недостатки НАТО в... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T07:18+0300

2025-09-14T07:18+0300

2025-09-14T07:18+0300

польша

белоруссия

минск

дональд туск

дмитрий песков

нато

ес

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Австрийская газета Kurier сообщает, что Польша переживает серьезную политическую нестабильность из-за инцидента с дронами, который выявил недостатки НАТО в обеспечении защиты. "Внутри страны (Польши. — Прим. Ред.) этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны (НАТО. — Прим. Ред.)", — так анализирует ситуация газета. Согласно материалу, политические деятели и эксперты в области вооружений уже давно поднимали вопрос создания антидроновой защиты на восточных рубежах НАТО, однако пока что ни одна страна не приступила к ее реализации. Польская система SKYctrl, которая предназначена для защиты от дронов, демонстрирует низкую эффективность, часто допуская ошибки и не обнаруживая беспилотников. Инцидент с дронами в Польше В среду польский премьер Дональд Туск сделал заявление, что над территорией Польши были сбиты дроны, которые представляли опасность, и что они российские, однако не предоставил объективных подтверждений этому. Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России в Варшаве, сообщил РИА Новости, что Польша не показала доказательства российского происхождения дронов, сбитых на ее территории. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что в Кремль не поступало запросов на контакты от польских властей. Также было подчеркнуто, что руководства ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях без предоставления обоснований. Министерство обороны России заявило, что в ходе массированной атаки российские силы ночью 10 сентября не планировали поражать объекты на территории Польши и готовы сотрудничать с польскими коллегами в вопросе о дронах, якобы пересекших границу. Тем временем, генерал-майор Павел Муравейко, начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии, рассказал, что Белоруссия сообщала Польскому и Литовскому руководству о приближении дронов к их границам, а Варшава предупредила Минск о беспилотниках с территории Украины. Он добавил, что белорусские ПВО постоянно мониторили сбитые с курса дроны, и часть из них была уничтожена в небе над Белоруссией.

https://1prime.ru/20250913/polsha-862249196.html

https://1prime.ru/20250913/nato-862249007.html

https://1prime.ru/20250913/polsha-862224028.html

польша

белоруссия

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, белоруссия, минск, дональд туск, дмитрий песков, нато, ес, минобороны рф