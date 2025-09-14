Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250914/polsha-862261544.html
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ - 14.09.2025, ПРАЙМ
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами на встрече министров Европейского союза по европейским делам во вторник, сообщило радио RMF FM. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T13:00+0300
2025-09-14T13:00+0300
политика
польша
ес
дональд туск
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 14 сен – ПРАЙМ. Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами на встрече министров Европейского союза по европейским делам во вторник, сообщило радио RMF FM. "Варшава поднимет этот вопрос в так называемой части "прочие вопросы", то есть в части встречи, не посвящённой основной теме, в конце встречи. Польша уже проинформировала послов ЕС о сложившейся ситуации один раз, в среду. На этот раз основное внимание уделяется поддержке, которую страны ЕС могут оказать Польше", - указало радио. По данным радиостанции, возможно, появится дополнительная информация о "стене дронов", о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в своём ежегодном обращении. Как сообщили журналисту RMF FM, "пока подробностей об этом мало, поскольку проект все еще разрабатывается в аппарате председателя Еврокомиссии". Один из дипломатов также сообщил RMF FM, что вопрос дронов будет поднят на октябрьском саммите лидеров ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://1prime.ru/20250914/polsha-862254215.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, ес, дональд туск, урсула фон дер ляйен, ек
Политика, ПОЛЬША, ЕС, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
13:00 14.09.2025
 
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ

RMF FM: Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами на встрече министров ЕС

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 14 сен – ПРАЙМ. Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами на встрече министров Европейского союза по европейским делам во вторник, сообщило радио RMF FM.
"Варшава поднимет этот вопрос в так называемой части "прочие вопросы", то есть в части встречи, не посвящённой основной теме, в конце встречи. Польша уже проинформировала послов ЕС о сложившейся ситуации один раз, в среду. На этот раз основное внимание уделяется поддержке, которую страны ЕС могут оказать Польше", - указало радио.
По данным радиостанции, возможно, появится дополнительная информация о "стене дронов", о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в своём ежегодном обращении. Как сообщили журналисту RMF FM, "пока подробностей об этом мало, поскольку проект все еще разрабатывается в аппарате председателя Еврокомиссии".
Один из дипломатов также сообщил RMF FM, что вопрос дронов будет поднят на октябрьском саммите лидеров ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
В Австрии раскрыли, что поняла Польша после инцидента с дронами
07:18
 
ПолитикаПОЛЬШАЕСДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала