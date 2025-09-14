Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова постпреда России в ООН вызвали раздражение в Польше - 14.09.2025
Слова постпреда России в ООН вызвали раздражение в Польше
Слова постпреда России в ООН вызвали раздражение в Польше - 14.09.2025, ПРАЙМ
Слова постпреда России в ООН вызвали раздражение в Польше
Заявления представителя России при ООН Василия Небензи относительно инцидента с беспилотниками в Польше вызвали раздражение в Варшаве, сообщает издание... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T17:24+0300
2025-09-14T17:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159566_0:244:2775:1804_1920x0_80_0_0_132a40cd40e975352d1a81a6db80b856.jpg
МОСКВА, 14 cен — ПРАЙМ. Заявления представителя России при ООН Василия Небензи относительно инцидента с беспилотниками в Польше вызвали раздражение в Варшаве, сообщает издание Najwyższy Czas."Польские политики не смогли ответить на эти (приведенные Небензей – прим.ред.) аргументы, вместо этого обрушились с оскорблениями в адрес России", — говорится в публикации.На сессии Совета Безопасности ООН российский представитель Василий Небензя отметил, что Варшава признала возможность того, что беспилотники прилетели с территории Украины, но при этом поспешила возложить вину на Россию без предоставления каких-либо доказательств. Он предложил оценить действительные последствия инцидента и сравнить их с ажиотажем, раздуваемым польскими и другими европейскими политиками. Польский премьер Дональд Туск в среду заявил, что над Польшей были сбиты дроны, которые представляли угрозу, и назвал их "российскими", хотя не предоставил никаких подтверждений. Временный поверенный в делах России, Андрей Ордаш, сообщил РИА Новости, что Польша не представила доказательства предполагаемого российского происхождения сбитых дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремль не поступали запросы на контакты от польского руководства. Он также подчеркнул, что структура ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях без предоставления каких-либо аргументов. Министерство обороны России заявило, что во время массированного удара по объектам ВПК Украины ночью 10 сентября цели на территории Польши не входили в план. Министерство выразило готовность обсудить инцидент с польскими коллегами относительно дронов, якобы пересекших границу. Между тем, начальник генштаба и первый замминистра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко, проинформировал, что белорусская сторона ночами предупреждала Польшу и Литву о приближающихся дронах, а Варшава информировала Минск о беспилотниках с Украины. Он также упомянул, что ПВО Белоруссии постоянно отслеживает сбившиеся с курса дроны, которые в результате радиоэлектронного воздействия были уничтожены в небе над страной.
россия, польша, украина, белоруссия, дмитрий песков, дональд туск, нато, оон, ес, василий небензя
17:24 14.09.2025
 
Слова постпреда России в ООН вызвали раздражение в Польше

NC: речь Небензи в ООН об инциденте с беспилотниками разозлила Варшаву

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 cен — ПРАЙМ. Заявления представителя России при ООН Василия Небензи относительно инцидента с беспилотниками в Польше вызвали раздражение в Варшаве, сообщает издание Najwyższy Czas.
"Польские политики не смогли ответить на эти (приведенные Небензей – прим.ред.) аргументы, вместо этого обрушились с оскорблениями в адрес России", — говорится в публикации.
На сессии Совета Безопасности ООН российский представитель Василий Небензя отметил, что Варшава признала возможность того, что беспилотники прилетели с территории Украины, но при этом поспешила возложить вину на Россию без предоставления каких-либо доказательств. Он предложил оценить действительные последствия инцидента и сравнить их с ажиотажем, раздуваемым польскими и другими европейскими политиками.
Польский премьер Дональд Туск в среду заявил, что над Польшей были сбиты дроны, которые представляли угрозу, и назвал их "российскими", хотя не предоставил никаких подтверждений. Временный поверенный в делах России, Андрей Ордаш, сообщил РИА Новости, что Польша не представила доказательства предполагаемого российского происхождения сбитых дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремль не поступали запросы на контакты от польского руководства. Он также подчеркнул, что структура ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях без предоставления каких-либо аргументов. Министерство обороны России заявило, что во время массированного удара по объектам ВПК Украины ночью 10 сентября цели на территории Польши не входили в план. Министерство выразило готовность обсудить инцидент с польскими коллегами относительно дронов, якобы пересекших границу.
Между тем, начальник генштаба и первый замминистра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко, проинформировал, что белорусская сторона ночами предупреждала Польшу и Литву о приближающихся дронах, а Варшава информировала Минск о беспилотниках с Украины. Он также упомянул, что ПВО Белоруссии постоянно отслеживает сбившиеся с курса дроны, которые в результате радиоэлектронного воздействия были уничтожены в небе над страной.
