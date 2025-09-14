https://1prime.ru/20250914/polsha-862267571.html

Слова постпреда России в ООН вызвали раздражение в Польше

Слова постпреда России в ООН вызвали раздражение в Польше

МОСКВА, 14 cен — ПРАЙМ. Заявления представителя России при ООН Василия Небензи относительно инцидента с беспилотниками в Польше вызвали раздражение в Варшаве, сообщает издание Najwyższy Czas."Польские политики не смогли ответить на эти (приведенные Небензей – прим.ред.) аргументы, вместо этого обрушились с оскорблениями в адрес России", — говорится в публикации.На сессии Совета Безопасности ООН российский представитель Василий Небензя отметил, что Варшава признала возможность того, что беспилотники прилетели с территории Украины, но при этом поспешила возложить вину на Россию без предоставления каких-либо доказательств. Он предложил оценить действительные последствия инцидента и сравнить их с ажиотажем, раздуваемым польскими и другими европейскими политиками. Польский премьер Дональд Туск в среду заявил, что над Польшей были сбиты дроны, которые представляли угрозу, и назвал их "российскими", хотя не предоставил никаких подтверждений. Временный поверенный в делах России, Андрей Ордаш, сообщил РИА Новости, что Польша не представила доказательства предполагаемого российского происхождения сбитых дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремль не поступали запросы на контакты от польского руководства. Он также подчеркнул, что структура ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях без предоставления каких-либо аргументов. Министерство обороны России заявило, что во время массированного удара по объектам ВПК Украины ночью 10 сентября цели на территории Польши не входили в план. Министерство выразило готовность обсудить инцидент с польскими коллегами относительно дронов, якобы пересекших границу. Между тем, начальник генштаба и первый замминистра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко, проинформировал, что белорусская сторона ночами предупреждала Польшу и Литву о приближающихся дронах, а Варшава информировала Минск о беспилотниках с Украины. Он также упомянул, что ПВО Белоруссии постоянно отслеживает сбившиеся с курса дроны, которые в результате радиоэлектронного воздействия были уничтожены в небе над страной.

